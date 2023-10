"I messinesi sono tornati a teatro". E questa sarà la stagione della partecipazione VIDEO - Tempostretto

29 titoli più il concerto di Capodanno: il cartellone 2023-24 strizza l'occhio a giovani e famiglie senza aumentare i prezzi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nel 2023-24 andrà in scena la stagione della partecipazione. Un cartellone di 29 spettacoli per tutti: dai classici, ai musical, alla comicità, alla musica. Protagonisti saranno star nazionali ma anche produzioni e artisti messinesi, e sarà soprattutto l’orchestra del Teatro ad esibirsi di più.

“Il Teatro ha dimostrato di aprirsi alla città e soprattutto ai giovani”, con queste parole il commissario straordinario dell’ente Orazio Miloro, da poco riconfermato come presidente dall’assessora regionale Elvira Amata, presenta la nuova stagione. Un ente che riparte con i conti in ordine, che può permettersi di pagare artisti e fornitori, ha sottolineato Miloro. E continua: “Lo scorso anno abbiamo avuto una buona partecipazione da parte del pubblico, la media era di 600 spettatori per spettacolo. I messinesi sono tornati a teatro“.

Grazie ai numero della precedente stagione l’ente ha ripreso a funzionare e le entrate economiche sono servite pure per fare interventi di restauro, ristrutturare la terrazza, la sala Laudamo e spazi interni, tutto con attività in house.

Amata: “Riconfermo Miloro perché è la persona giusta al posto giusto”

Proprio l’assessora regionale al Turismo e allo Spettacolo, presente in conferenza stampa, ha già anticipato l’intenzione di riconfermare Orazio Miloro come presidente. “E’ pronta la delibera, la riconferma non nasce da un rapporto di amicizia ma il mio obiettivo è quello di scegliere le persone giuste da mettere al posto giusto e questa governance ha dimostrato tanto in questi anni”, spiega Amata. Il suo plauso va al presidente e al sovrintendente Gianfranco Scoglio.

Scoglio: “Dobbiamo tornare ad essere teatro lirico sinfonico”

“Questo è il teatro più antico della Sicilia, nato per lirica e sinfonica e a questo dobbiamo ritornare”, auspica Scoglio. E continua: “Con l’assessore stiamo facendo un percorso proprio affinché il Vittorio Emanuele venga riconosciuto al pari degli altri teatri come teatro di tradizione e questo ci consentirebbe di avere fondi per un’orchestra e per rigenerarla. Dobbiamo tornare a essere un teatro lirico sinfonico”.

Stagione della partecipazione: sul palco tanti artisti messinesi

Per il sovrintendente, che ha redatto il cartellone senza direttori artistici, questa è la stagione della partecipazione. Ha precisato, inoltre, che il risultato presentato oggi è il frutto del lavoro svolto negli anni passati con Matteo Pappalardo e Simona Celi. Stagione della partecipazione perché saranno coinvolti in diverse veste un buon numero di messinesi e perché l’orchestra del Teatro suonerà molto di più, a partire dal concerto di apertura di domenica 22 ottobre.

Apertura ai giovani: sinergia con Corelli, Antonello e Basile

Per continuare il suo lavoro di apertura ai giovani il Teatro Vittorio Emanuele ha già fatto accordi con il Conservatorio Corelli per la formazione di orchestrali, con l’Istituto “Antonello” per il servizio di accoglienza e con il liceo artistico “Basile” per la veste grafica del nuovo cartellone. E sono proprio le studentesse e la dirigente Caterina Celesti che hanno realizzato l’opera a raccontarla.

La stagione si riconferma inclusiva, inserendo all’interno del cartellone uno spettacolo prodotto dalla compagnia “Volere volare”, che con la regista Giovanna Manetto porterà nuovamente in scena i ragazzi speciali con lo spettacolo “Ingarbuglio d’amore”.

Qui il cartellone della stagione teatrale 2023-2024 👇🏻