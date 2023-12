"Il Canneto Story" nuova casa del Messina. La famiglia Contiguglia al fianco degli sportivi VIDEO - Tempostretto

Il ristorante di Mili sarà sponsor sulla maglia del Messina. "Una collaborazione nata dalla passione per il calcio e grazie a Tempostretto". Redazionale

MESSINA – Il Canneto Story è un locale a Mili Marina che si porta dietro una storia trentennale. Storico bar della zona Sud, ristorante e pizzeria, gestito dalla famiglia Contiguglia che all’attività di ristorazione ha affiancato diverse novità apprezzate dai clienti, sia in ambito culinario con piatti rivisitati e innovativi, che in quello ambientale che ha fatto de il Canneto Story un punto di riferimento unico nel suo genere. Senza dimenticare la tradizione e la storia, infatti il capitello nel nuovo logo “rappresenta proprio l’essere colonna portante del territorio”, spiegano i proprietari: i fratelli Sonia e Cristiano Contiguglia e la cugina Alessandra Famà. Accanto a loro la figura del direttore del locale Marco Festa, sposato con Sonia.

Ristorante crocevia per gli sportivi della provincia e non solo Il Canneto Story si trova a qualche centinaio di metri dallo svincolo di Tremestieri. In zona ci sono gli impianti sportivi PalaMili, PalaRescifina e stadio “Franco Scoglio” nonché a due passi il campo comunale di Mili, che in passato ha ospitato le categorie inferiori di calcio. Soprattutto è un punto di ritrovo fisso, perché di passaggio, di tutte quelle squadre che vanno, un pranzo veloce prima della partenza, e vengono, pranzo pre o post partita, della nostra provincia.

Il Canneto Story sponsor di maglia dell’Acr Messina

Il matrimonio con il Messina è stato certificato ai primi di dicembre, ma se dovessimo raccontare una storia d’amore diremmo che il tenero tra la squadra e il locale c’è sempre stato. In passato i calciatori alloggiavano in zona Santa Margherita e prendevano la granita al bar. Vista la posizione davvero centrale rispetto allo stadio anche ai tempi della Serie A da lì sono passati tanti giocatori e volti noti del calcio peloritano. I proprietari ci mostrano con orgoglio la foto dell’attaccante Ivica Iliev, come anche dell’allenatore storico Bortolo Mutti o ancora di Pierluigi Collina, considerato uno degli arbitri migliori del nostro campionato.

Proprio in questa ultima stagione diversi calciatori del Messina, specie quelli che vivono nella foresteria del “Franco Scoglio”, sono clienti abituali, ma adesso un accordo ha di fatto visto diventare Il Canneto Story la casa della squadra che prima delle trasferte o delle partite in casa pranzerà o cenerà nel locale. Ma non soltanto, perché per i calciatori del Messina ci sarà sempre un menù dedicato sportivo anche negli altri giorni della settimana. “Da sportivo prima e tifoso abbonato adesso sono molto orgoglioso di questo accordo con l’Acr Messina – racconta Cristiano Contiguglia – Conosco le spese che può avere una squadra in termini di vitto e alloggio e c’era la voglia di contribuire e aiutare la squadra della mia città. Mio figlio Mauro poi è un calciatore del Messina, nella categoria Piccoli Amici, sarà bello assistere alle partite da sponsor”.

I punti di forza: ristorazione, menù sportivo ed eventi a tema

“Da sportivo – prosegue Cristiano – conosco bene le basi di una dieta sportiva che prevede piatti con carboidrati. Serviamo già parecchie squadre non solo calcio ma anche pallavolo e pallamano ad esempio. Ci sentiamo spesso con i medici e i nutrizionisti delle società per venire loro incontro”. L’accordo con la società Acr Messina, ha spiegato il direttore operativo Angelo Costa, prevede di arrivare a fine stagione, ma c’è l’interesse da ambo le parti di proseguire anche in futuro. Pranzi e cene, ma volendo anche colazioni, il bar del locale infatti mette a disposizione anche cornetti integrali e tanto altro sempre garantendo il benessere salutare alla base di un’alimentazione sportiva. Senza dimenticare che il locale serve anche aperitivi ai propri clienti.

Per ultimo ma certamente non meno importante Il Canneto Story ha anche un altro punto di forza che è l’altra vera innovazione portata dai proprietari, ovvero allestire sempre a tema le proprie sale. Andando a gustare adesso qualche buon piatto cucinato dagli chef regna, come giusto che sia, l’atmosfera natalizia, ma “entrandoci a Pasqua, ad Halloween o a San Valentino – spiega Sonia Contiguglia – troverete le nostre sale allestite sempre per l’occasione”. Un punto di forza, prosegue una delle proprietarie, anche perché “i clienti hanno la possibilità di farsi una foto ricordo a tema e questo è molto gradito e apprezzato”.

Oltre ad allestire a tema le sale in questi periodi di festa Il Canneto Story organizza anche compleanni, feste varie e ricorrenze a tema riservando le sale e adoperandosi per accontentare i clienti che si ritroveranno immersi in ciò che più si sposa con il loro carattere. Senza dimenticare sempre l’aspetto culinario, che con queste novità non deve passare in secondo piano, con lo staff del ristorante pronto a soddisfare eventuali esigenze del cliente riguardo menù personalizzati e piatti da servire su richiesta.