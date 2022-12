Il festival a Messina. "Portiamo il teatro in giro fuori dal palcoscenico" VIDEO - Tempostretto

Cristiana Minasi racconta in video il corso alla scuola "Passamonte" e gli spettacoli dal 27 al 29 dicembre per il Festival

MESSINA – “Dalla scuola Passamonte all’Orto botanico e al giardino del dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, portiamo il teatro fuori dal palcoscenico in diversi luoghi di Messina”. Cristiana Minasi racconta con passione, assieme al gruppo di lavoro (nella foto), in un video registrato nell’ultimo giorno del corso di teatro per insegnanti e in generale adulti, un progetto teatrale itinerante che porta avanti da tempo. E annuncia gli spettacoli, tutti gratuiti, in programma dal 27 al 29 dicembre per il Festival del Teatro Delivery. Tre gli spettacoli, ore 10, 11 e 12, oggi 27 dicembre alla “Passamonte”, in via Pietro Castelli. Tra circo, prosa e opera lirica per bambini e adulti.

Organizzata dalla Compagnia Carullo – Minasi, nell’ambito dei progetti di teatro nelle periferie sostenuti e finanziati dal Comune di Messina e dai Fondi Fus (Fondo unico per lo spettacolo) del ministero della Cultura, la tre giorni rappresenta l’atto finale del progetto di formazione “La scuola del teatro”, realizzato negli ultimi mesi da Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. Come obiettivo principale, quello di far uscire il teatro dai luoghi convenzionali e riconoscere nella scuola uno spazio speciale in cui genitori, ragazzi ed educatori possano condividere un vocabolario comune.

