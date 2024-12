Il film su Don Chisciotte a Messina: il 20 e il 21 dicembre le riprese in città VIDEO

La sequenza iniziale e quella finale del lungometraggio girato da Fabio Segatori mostreranno la Messina del 1571. Le scene a Forte Gonzaga e nella zona falcata

MESSINA – Don Chisciotte a Messina. Il nuovo film sul personaggio creato da Miguel de Cervantes avrà delle scene girate in città, che alternerà scorci “reali” alla ricostruzione della Messina del 1571. Le riprese si terranno il 20 e il 21 dicembre tra Forte Gonzaga e l’area militare della Zona Falcata, per cui si attendono le autorizzazioni. Il film sarà girato da Fabio Segatori e prodotto dalla Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione di Calabria Film Commission e Lucana Film Commission. E grazie a un sodalizio con la Rai, sarà poi trasmesso in tv.

Basile e Caruso soddisfatti

Il Comune di Messina aveva già annunciato di aver accettato la proposta di contribuire alla realizzazione in città della sequenza iniziale e finale del film Don Chisciotte, nella quale Miguel de Cervantes, ferito ad una mano nella battaglia di Lepanto del 1571, venne ricoverato all’ospedale di Messina. Soddisfatto del progetto il sindaco Federico Basile: “Un film storico, partito da un incontro che abbiamo avuto al don Giovanni d’Austria due anni e mezzo. Messina del 1571 farà da scenario al film, che sarà prodotto da Baby Films e andrà in onda anche sulla Rai. Messina si apre al resto dell’Italia e mostrerà scorci di sé nel film. Questa è una piccola novità per cui ringraziamo la produzione. Potevano andare altrove, no? Poteva essere girato a Cinecittà ad esempio. Saranno due giorni importanti e mi auguro vada tutto bene. Sarà fonte attrattiva e turistica sicuramente”. Al suo fianco alla presentazione l’assessore alla Cultura Enzo Caruso: “Molte volte i film lasciano uno strascico nel futuro. Poter dire che a Forte Gonzaga è stato girato il Don Chisciotte sarà importante. È un’occasione grande”.

Segatori: “Ecco gli attori messinesi che abbiamo scelto”

A parlare e poi è stato lo stesso Fabio Segatori: “Ricostruire digitalmente la Messina 1571 è qualcosa da far tremare i polsi. Ma vista la nostra esperienza anche all’estero me la sono sentita di tentare, nonostante un budget contenuto. Abbiamo chiesto aiuto alla città e ha risposto presente, penso alle associazioni su storia e tradizioni, coi costumi storici. Questo è un aspetto da non sottovalutare, perché bisogna investire su questi ambiti che possono dare anche lavoro ai giovani, valorizzando la storia e la cultura del Paese. Va superata la frase che con la cultura non si mangia. Quando metteremo a sistema la cultura avremo un rapporto di uno a 7: per ogni euro speso ne ritornano 7. Siamo in attesa dei permessi per girare nella zona militare, che nemmeno i messinesi conoscono perché interdetta. L’altra zona dove gireremo è forte Gonzaga e grazie a Cinzia Muscolino, che collabora a stretto contatto con Gigi Spedale che è il produttore esecutivo, potremo fare grande cose. Vogliamo valorizzare la città e gli artisti messinesi. Gli attori selezionati sono stati scelti con provino su parte, 2 su 3 sono messinesi. Il medico sarà Mauro Failla, mentre Davide Colnaghi farà il portantino”.

Don Chisciotte sarà Alessio Boni

Nel corso della conferenza stampa è stata visionata una clip di presentazione, con anticipazioni sulle location delle riprese messinesi e l’attore Alessio Boni nei panni del protagonista Don Chisciotte. Il film è stato girato anche in Calabria, Basilicata e altre regioni.