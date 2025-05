“Il lavoro viaggia con noi”, la tappa messinese a piazza Duomo VIDEO

Stamattina la seconda edizione del tour a Messina nel segno dell'attenzione ai giovani e alle loro possibilità lavorative

MESSINA – La seconda edizione del tour “Il lavoro viaggia con noi” ha fatto tappa a piazza Duomo. Con tanti studenti e giovani interessati alla formazione e consulenza per entrare nel mondo del lavoro. “Portare il lavoro nei territori, far conoscere ai ragazzi quali sono le tecniche e gli strumenti necessari per trovarlo. Dare ai giovani, ma non solo, quelle pillole di suggerimenti e le nozioni necessarie per capire cosa significa lavoro di qualità”. È questo l’obiettivo del “tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”. Un evento organizzato da Fondazione nazionale dei consulenti del lavoro e dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina, del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina. Il tutto nell’ambito dell’Opportunity Day. Ovvero, fino all’8 maggio, dalle ore 9.30 alle 17.30, tra Piazza Unione Europea e Via Laudamo, tre giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro per i giovani under 35.

Il lavoro e i diritti contro lo sfruttamento

Tornando a “Il lavoro viaggia con noi”, l’intenzione è quella “far conoscere i diritti così che si abbia la possibilità di esercitarli, senza finire nelle secche del precariato o dello sfruttamento”. All’evento hanno preso parte enti ed istituzioni, ma anche tanti giovani studenti che hanno affollato gli stand. “Dobbiamo partire dalle scuole – ha detto il presidente di Fondazione lavoro, Vincenzo Silvestri – cominciare dai ragazzi e coinvolgere gli studenti, i professori, le istituzioni per un’offerta formativa che in qualche modo li avvicini alla capacità di ricercare il lavoro, attraverso gli strumenti utili che servono. Oggi – ha aggiunto – uno dei problemi principali del nostro Paese è quello della difficoltà delle imprese di trovare i profili professionali necessari alle proprie esigenze. E le problematiche, strutturali, sono due: la glaciazione demografica che fa diminuire progressivamente le persone in età lavorativa, ma anche la difficoltà di incontro tra domanda e offerta”.



“Siamo contentissimi perché la seconda edizione è stato un successo oltre le aspettative – ha detto, invece, Maurizio Adamo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina –. Fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro e quindi le imprese e i lavoratori è quello che avviene naturalmente attraverso tutti i servizi per l’occupazione quindi attraverso i Centri per l’impiego. Ma occorre anche informare i giovani su quali siano gli adempimenti da dover attuare per riuscire a inserirsi nel mondo del lavoro. Spesso, ad esempio, è sottovalutata la corretta modalità della compilazione di un curriculum, oppure come affrontare un colloquio di lavoro, come ricercare il lavoro attraverso le piattaforme messe a disposizione dal ministero del lavoro. Tutto questo serve per evitare che i nostri giovani non abbandonino il territorio”.

L’evento de “Il lavoro viaggia con noi” è stato caratterizzato da diversi workshop e dalla presenza del dirigente generale dell’assessorato regionale al Lavoro Ettore Foti, del sindaco Federico Basile, dei rappresentanti dell’Università con le professoresse Ingratoci e Tigano, di Sviluppo Italia Lavoro con Marco Sigillo, del provveditore agli studi Leon Zingales, del dirigente dell’Ufficio provinciale del lavoro Giacomo De Francesco, del direttore provinciale dell’Inps Gaetano Minutoli e dell’Inail Costanza Mariagiovanna e della segretaria generale della Camera di commercio Paola Sabella.