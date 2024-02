Il PalaRitiro in gestione al Castanea. Frisenda: “Ecco i progressi, lavoriamo per l’agibilità” VIDEO

Il presidente del club gialloviola ha aperto le porte dell'impianto sul viale Giostra. Pulizia, pitturazione e illuminazione gli impegni già conclusi

MESSINA – Da quasi un anno il PalaRitiro è in gestione al Castanea Basket. La società gialloviola è l’unica di pallacanestro della città che gestisce un impianto comunale. L’affido è stato concesso quasi un anno fa, a metà febbraio 2023, e in un anno la società del presidente Filippo Frisenda ha ottenuto già i primi risultati. Ci spiega che la gestione si divide in due offerte, nella prima andavano effettuati i lavori di scerbatura all’esterno, di pulizia e cura della parte sanitaria. Insieme a questi “abbiamo già operato il ripristino dell’illuminazione con tutti i fari led”, dice fiero Frisenda ipotizzando anche che è probabilmente l’unico impianto a Messina totalmente a led, così come ci spiega che l’impianto, che era pieno di infiltrazioni d’acqua, al momento non ne ha più nessuna.

Per verificare lo stato di avanzamento dei lavori qualche giorno fa è venuto in visita l’assessore Massimo Finocchiaro con l’esperto allo Sport Francesco Giorgio e il dottor Gobbi, project manager di Sport e Salute, i quali hanno assistito ad una partita di Baskin. Il Baskin, basket inclusivo che vede disabili e normodotati giocare insieme, è una delle tante attività che il Castanea svolge al PalaRitiro lì dove hanno casa le giovanili gialloviola e dove si allenano, dopo la chiusura del PalaTracuzzi, anche i più grandi della squadra di Serie B, ad un orario non certamente comodo. Tra le altre attività sportive ospitate il presidente cita il San Matteo di basket femminile e aggiunge che sul parquet del viale Giostra anche società di tiro con l’arco hanno trovato a volte casa.

La foto con l’assessore Finocchiaro e l’esperto allo Sport Giorgio al PalaRitiro

Tornando alla gestione e agli impegni da portare a termine il prossimo obiettivo è avere l’agibilità per il pubblico. Bisognerà intervenire su impiantistica, avere funzionante il bagno per disabili ad esempio, e antincendio e la promessa che il presidente fa è che se non ci sarà l’agibilità per far giocare il Castanea nel suo impianto in Serie B l’anno prossimo valuta di non iscrivere la squadra.

Intervista a Frisenda

Siete l’unica squadra cittadina di Basket con un impianto in gestione, quali sono i vantaggi?

“Come vantaggi sono veramente molto pochi. Con un impianto in gestione noi siamo responsabili di tutto, anche della gestione dei turni. Per quanto riguarda il Castanea in questo impianto con la prima squadra non possiamo giocare, ci sono diverse altre società che orbitano in questo impianto e noi dopo i problemi al PalaTracuzzi non abbiamo mai toccato i turni. Con la squadra di Serie B ci alleniamo ad un orario improponibile dopo le 21:30. Abbiamo però la visione di un impianto che può funzionare se ci si impegna facendo sacrifici”.

Diversi lavori sono stati fatti per migliorare le fruizione dell’impianto, l’assessore Finocchiaro proprio nell’ultima settimana ci ha fatto visita, a che punto siamo?

“La proposta di avviso che abbiamo vinto si divide in due offerte. La prima si è già conclusa e riguardava scerbatura, pulizia e cura della parte sanitaria. Abbiamo già operato il ripristino dell’illuminazione con tutti i fari a led, il parquet è stato ripulito più volte e adesso è un impianto vecchio ma viene mantenuto pulito. Un vantaggio per chi usufruisce dell’impianto è che il Castanea come gestore è tempi diversi dall’amministrazione, quindi un gestore se ne ha l’animo come noi, in caso di problemi interviene subito”.

State lavorando per ottenere l’agibilità e giocare con la prima squadra qui l’anno prossimo a porte aperte?

“Faccio una promessa, se non riesco a far tornare qua la mia società senior non facciamo neanche il campionato. In questo impianto abbiamo vinto due campionati e non è per il PalaTracuzzi in sé ma noi abbiamo un impianto in gestione e facciamo tanti sacrifici non ha senso non poterci giocare. Non ha senso neanche che un ragazzino che qui condivide il campo di allenamento con un campione che va a tifare in Serie B debba andare a vederlo giocare da un’altra parte. Per portare l’impianto all’agibilità servono lavori riguardo l’impiantistica e l’anticendio, ripeto che non ha senso per noi ma neanche per le altre società che qui quest’anno ci giocano ma a porte chiuse”.

