Al PalaTracuzzi problemi col parquet: impianto chiuso, dubbi sulle tempistiche - Tempostretto

MESSINA – Il PalaTracuzzi dovrà chiudere e dovrà essere sistemato. Dopo l’annuncio dell’agibilità per 979 posti arrivato a fine agosto e i lavori delle ultime settimane, “salta” nuovamente il parquet del palazzetto. Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici del comune e dell’assessorato allo Sport, è stato rilevato un problema a una delle condotte d’acqua che passano proprio sotto al terreno di gioco.

Carbone chiede risposte

Una vicenda di cui si è parlato in mattinata anche durante la commissione presieduta da Raimondo Mortelliti. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, ha annunciato che presenterà una richiesta per un consiglio comunale straordinario. Carbone ha dichiarato: “Mi rappresentano di una chiusura straordinaria del Pala Tracuzzi. Mi risulta che gran parte del parquet sia saltato per delle problematiche non risolte. Ci sono due società di Serie B che non sanno dove andare”. E ancora: “È un’emergenza sportiva e spero verrà il sindaco a relazionare. Questa tematica deve essere affrontata il prima possibile. Si parla di chiusura dell’impianto di tre mesi, nel frattempo che facciamo?”

Lo stesso presidente Mortelliti ha calmato gli animi, spiegando: “Può essere anche che da qui alla convocazione risolveranno. Le altre squadre sicuramente saranno dirottate su altri impianti intanto”. E le strutture di cui si parla potrebbero essere quelle dell’Unime, nel polo sportivo dell’Annunziata. Resta da capire solo l’entità e la tempistica dell’intervento al palazzetto.

Dal dipartimento servizi alla persona e imprese è stata inviata la notifica alle società messinesi e alle scuole che utilizzano l’impianto. Si tratta di Akademia Sant’Anna, Live Basket, Team Volley, Pol. Rescifina, F.P. Sport Messina, Basket school, Castanea Basket, Amatori Basket, Virtus Fata Morgana, Virtus Capo Peloro, e degli istituti Mazzini e La Farina-Basile.