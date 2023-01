Il ritorno del presepe vivente di Castanea: più di mille visitatori al giorno VIDEO - Tempostretto

Villa Arrigo riapre al pubblico dopo due anni di stop. Molta più affluenza e lunghe code rispetto all'ultima edizione

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Quest’anno il borgo collinare messinese si è trasformato di nuovo in una piccola Betlemme. Ormai da due anni Villa Arrigo, che storicamente ospita il presepe vivente di Castanea, non apriva i suoi cancelli ai visitatori. Nelle giornate di apertura si è registrato un numero record di persone, messinesi e non, rispetto agli anni precedenti al Covid.

Una delle edizioni di maggior successo

“Sarà stata la chiusura degli ultimi due anni o il bel tempo che invoglia la gente a venirci a trovare ma questa è sicuramente una delle edizioni di maggior successo”, racconto orgoglioso Tonino Spanò, il presidente dell’associazione Giovanna D’Arco. Spanò e la sua squadra di volontari lavorano da anni alla buona riuscita della rappresentazione della natività e hanno in gestione Villa Arrigo tutto l’anno.

“Il giorno della riapertura al pubblico ci siamo commossi”

La media delle visite si aggira fra 1.000 persone nelle giornate feriali e anche 1.500 nei festivi. “Tornare in scena dopo tutto questo tempo e questi anni difficili è stato davvero bellissimo. Non vi nascondo che il giorno dell’apertura ci siamo commossi, l’emozione era tanta da parte di tutti”. C’è stata molta più gente di quanto si aspettassero gli stessi organizzatori anche nei giorni feriali. La giornata da record il 26 dicembre: nel giorno di Santo Stefano sono arrivate moltissime persone da Messina e 11 pullman da fuori città. Tanta era la fila per entrare da dover prolungare l’orario di chiusura della villa fino alle 21.30 per permettere a tutti i presenti di visitarla.

Visita gratuita ancora fino all’8 gennaio

La visita del presepe è gratuita come ogni anno, l’organizzazione si sostiene solo con le offerte dei visitatori e la libera partecipazione di quanti ne fanno parte. “Nessuno percepisce nulla, nessuno ha il suo tornaconto, tutti partecipano alla buona riuscita della gioia del Natale a Castanea”, spiega il presidente Spanò.

Lo stupore negli occhi dei visitatori più piccoli

In quelle due ore di rappresentazione si rimane immersi in un’atmosfera unica. L’odore della legna che arde e del pane appena sfornato inebria grandi e piccini. E poi le cascate, gli animali nei recinti, i fabbri che martellano, le donne che ricamano, le danzatrici, i cattivissimi soldati romani che urlano alla gente “Andate al censimento”, le grida dei venditori del mercato, i bambini figuranti che regalano sorrisi e infine la pace quando si arriva davanti alla grotta di Gesù, Giuseppe e Maria. Una giovane donna vestita di bianco, accanto a un uomo molto più grande, tiene fra le braccia un neonato addormentato che tutti fotografano e ammirano. Soprattutto i piccoli visitatori rimangono molto colpiti dalla scena e incuriositi dal bue e l’asinello posizionati nelle stalle laterali alla natività.

L’obiettivo degli organizzatori è trasferire ai visitatori la gioia con cui loro realizzano il presepe, affinché chiunque possa portarla con sé tutto l’anno. La lunga fila per entrare si dimentica in fretta una volta dentro proprio perché si viene ripagati da un’esperienza unica.

“Un grazie ai volontari della sicurezza e alle forze dell’ordine”

“Quest’anno c’è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti. Senza l’aiuto di tutti i volontari non si sarebbe potuta rimettere in moto una macchina così complessa”, con queste parole il presidente Spanò ringrazia quanti collaborano all’interno e all’esterno della villa. Si perché anche il servizio d’ordine è stato fondamentale quest’anno più che in passato, proprio per il gran numero di persone arrivate a Castanea per assistere al “Natale con Gioia”. Accanto ai volontari, che si occupavano di montare e smontare corde e transenne per mantenere l’ordine fra le persone in fila, preziosa è stata la presenza delle forze dell’ordine e del Comando dei Carabinieri di Castanea guidati dal comandate Trimarchi.

“Lavoreremo per migliorare la viabilità il prossimo anno”

“Cercheremo per l’anno prossimo, e lavoreremo già da gennaio con l’amministrazione comunale, di migliorare la viabilità all’interno del paese per cercare di creare meno disagi possibili ai compaesani e a chi viene come visitatore”, è l’augurio del presidente Spanò per l’edizione 2023/24. Per chi non lo avesse ancora visitato il presepe rimarrà aperto ancora fino all’8 gennaio.