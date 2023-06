Il sindaco: "Se Sciotto non venderà il Messina, lo iscriverà al campionato il 20 giugno" VIDEO - Tempostretto

Questa è la convinzione del sindaco: "In alternativa, o Mannino o Ilari, se il presidente vuole vendere, la soluzione si troverà"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Il Messina calcio ce la farà? La trattativa tra il presidente Sciotto e l’imprenditore Mannino andrà in porto? Che messaggio intende trasmettere il sindaco Federico Basile ai tifosi? La parola al primo cittadino, che spesso si è definito “primo tifoso”: “Il presidente mi ha tirato in ballo, lo dico tra virgolette, come sindaco della città. È lui che ha il pallino della situazione. Non so se Mannino o Ilari, o qualcun altro, ma sono convinto che una soluzione si troverà. C’è un’interesse per questa squadra di calcio. Cosa che negli ultimi non c’era stata. Questo è un dato fondamentale per la città e non era scontato”.

Continua Basile: “Il presidente deciderà. Si tratta della sua creatura, che ha costruito in questi sei anni, mantenendo la serie C, e di questo lo ringrazio. Da qui alla scadenza dell’iscrizione, il prossimo 20 giugno, se il presidente vuole vendere, venderà. Altrimenti, mi auguro che la iscriverà lui. Il messaggio che posso trasmettere? Noi daremo, in ogni caso, il supporto che abbiamo dato in questo anno e sono convinto che Sciotto saprà bene quello che intende fare”.

