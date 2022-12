Il trionfo mondiale di Rachele: "La danza è la mia vita. Orgogliosa di aver onorato l'Italia" VIDEO - Tempostretto

Intervista all'atleta di S. Teresa di Riva reduce da Atene. "Il titolo iridato è frutto di studio e tanti sacrifici, da conciliare con l'Università. Ho iniziato a fare danza a 2 anni e mezzo. So che questo è un punto di partenza..."

MESSINA – Sul tetto del mondo a 19 anni. Rachele Siligato, neo campionessa di danza sportiva, non soffre comunque di vertigini e resta con i piedi ben saldi per terra. La medaglia d’oro al campionato italiano di categoria, svoltosi a Massa Carrara, aveva consentito all’atleta di S. Teresa di Riva di partecipare ai campionati del mondo in Grecia, nella categoria Latin Style Show. Ad Atene, con i colori azzurri della Nazionale, è salita sul gradino più alto del podio all’Ido World Latin Show Championship, dopo essersi laureata campionessa del mondo. Per l’allieva della scuola di ballo “Special stars dancing” di Comiso, guidata dal direttore artistico Giuseppe Cassibba, non è che l’ennesimo trionfo, ma certamente il più prestigioso a livello internazionale.

Siamo andati a trovare Rachele a S. Teresa, nella scuola di ballo che ha aperto insieme alla sua compagna di viaggio Diletta Lo Monaco, con la quale tante altre vittorie ha conquistato in coppia. “Amo la danza e la faccio da quando avevo due anni e mezzo”, esordisce la neo campionessa. “Quest’ultimo successo in particolare – prosegue – è frutto di tanto studio e di un lavoro di squadra che vede come punto di riferimento il maestro Giuseppe Cassibba, con il quale, due volte la settimana, ci alleniamo a Comiso, in provincia di Ragusa”. Tanti sacrifici, che si intrecciano con gli impegni dello studio. “Vado all’università – sottolinea Rachele – e frequento la facoltà di Scienze motorie. La danza è la mia vita. E poterla fare ad alti livelli lavorando nella mia terra, nella riviera jonica della provincia di Messina, è davvero fantastico.

“Vincere con i colori della Nazione è per me motivo di grande orgoglio”

Rappresentare i colori della nazionale e conquistare il titolo mondiale è per me motivo di grande orgoglio. Ma questo è solo il punto di partenza. A 19 anni non potrebbe essere diversamente. So che c’è ancora tanto da lavorare – conclude Rachele – e che con spirito di sacrificio, determinazione e tanto entusiasmo, possono essere raggiunti altri importanti traguardi”. Intanto Rachele si gode il traguardo raggiungo nei primi giorni di dicembre. E le tante congratulazioni, a partire da quelle formulate dal sindaco di S. Teresa, a nome dell’intera comunità del centro jonico. (Allegata all’articolo, l’intervista integrale a Rachele Siligato”.