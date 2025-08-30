Impianti sportivi, ecco il piano per riqualificare i palazzetti della città VIDEO

A buon punto il PalaMili, ora i lavori per rimettere a nuovo la palestra Juvara

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori di efficientamento energetico e ammodernamento. Tutti gli impianti sportivi della città necessitavano di interventi urgenti. L’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha lavorato ad un piano per rimettere a nuovo i palazzetti di Messina.

Alcuni lavori sono già a buon punto, come il PalaMili, altri si sono conclusi, come al PalaTracuzzi. Ci sono poi dei progetti pronti a partire. E’ stata già appaltata la gara per i lavori alla palestra Juvara, per un importo di 700.000€. Ma poi verrà riqualificato anche il PalaRussello, il campo di atletica Santamaria, la palestra del PalaRescifina e l’impianto di illuminazione del campo di atletica Cappuccini.