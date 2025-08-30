 Impianti sportivi, ecco il piano per riqualificare i palazzetti della città VIDEO

Impianti sportivi, ecco il piano per riqualificare i palazzetti della città VIDEO

Silvia De Domenico

Impianti sportivi, ecco il piano per riqualificare i palazzetti della città VIDEO

sabato 30 Agosto 2025 - 13:00

A buon punto il PalaMili, ora i lavori per rimettere a nuovo la palestra Juvara

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori di efficientamento energetico e ammodernamento. Tutti gli impianti sportivi della città necessitavano di interventi urgenti. L’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha lavorato ad un piano per rimettere a nuovo i palazzetti di Messina.

impianti sportivi

Alcuni lavori sono già a buon punto, come il PalaMili, altri si sono conclusi, come al PalaTracuzzi. Ci sono poi dei progetti pronti a partire. E’ stata già appaltata la gara per i lavori alla palestra Juvara, per un importo di 700.000€. Ma poi verrà riqualificato anche il PalaRussello, il campo di atletica Santamaria, la palestra del PalaRescifina e l’impianto di illuminazione del campo di atletica Cappuccini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Schifani “Stimo Tardino, con Salvini non è successo nulla”. E su una eventuale ricandidatura: “Il mio lavoro ha bisogno di continuità”
Capo d’Orlando. Scovata una base di spaccio in un casolare abbandonato
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED