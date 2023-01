"Impresa Messina", lo spot promozionale di Akademia Sant'Anna VIDEO - Tempostretto

Le pallavoliste riprese nei luoghi simbolo della città, special guest Sindaco e Vescovo. Costantino: "Idea simpatica e carina per diffondere il brand Messina"

MESSINA – Presentato a Palazzo Zanca il video promozionale della città di Messina con le riprese dei luoghi simbolo che costituiscono il patrimonio architettonico, artistico, culturale e sportivo attraverso il coinvolgimento di personalità cittadine. “Il video Impresa Messina – spiega il presidente di Akademia Sant’Anna Fabrizio Costantino – vuole essere un omaggio alla città, l’obiettivo è mettere in risalto bellezze del territorio che sono state unite alle nostre splendide atlete e alcuni personaggi di rilievo della nostra città”.

“Abbiamo realizzato qualcosa di simpatico e di carino per diffondere sempre più il brand Messina. Il nostro obiettivo principale è raggiungere la salvezza, bisogna pensare a vincere. Siamo stati – conclude il presidente, toccando anche l’argomento sportivo – sul pezzo sul mercato, ultimo l’arrivo dell’americana Robinson, segnale che la società vuole difendere questa categoria”. Questa sera, alle ore 20:30 presso il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, la Desi Shipping Akademia Messina sfiderà la 3M Perugia nell’incontro infrasettimanale di campionato.

Lo spot è stato realizzato da Todo Modo, media partner della Desi Shipping Akademia Messina, con la direzione artistica di José Villari, regia e montaggio di Alessandro Gheza. Hanno preso parte alle riprese tutte le giocatrici della squadra, il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza, l’Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela e rappresentanti della Camera di Commercio.

Basile: “Iniziativa che valorizza la nostra città”

All’incontro con la stampa hanno preso parte il sindaco di Messina Federico Basile, l’Assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso e l’Esperto alle Politiche Sportive Francesco Giorgio. Sono intervenuti inoltre il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella; il Presidente di Sicindustria Sicilia Pietro Franza; il Segretario Generale della Camera di Commercio Paola Sabella; e il Presidente Fabrizio Costantino, unitamente allo staff tecnico e alle atlete della società Desi Shipping Akademia Messina, impegnata nel campionato di serie A2 di volley femminile.

“Mi complimento per l’iniziativa – ha spiegato il sindaco Basile – che valorizza le bellezze della nostra città attraverso un percorso turistico-istituzionale simpatico ed inedito e che è la sintesi di una collaborazione sinergica tra il Comune di Messina, l’Università, la Camera di Commercio e l’Akademia Messina. ‘Insieme Uniti per Messina’, così come recita il video, è uno slogan che deve rappresentare la linea guida del nostro modo di operare, giorno dopo giorno, sul territorio in maniera condivisa e collaborativa”.

L’assessore Caruso ha detto: “Prevedo migliaia di visualizzazioni per questo video che unisce sport e turismo. L’originalità sta nel mettere insieme queste due cose”. Giovanni Moschella, pro rettore dell’Università degli Studi di Messina: “Il rettore sarà rammaricato per non essersi fatto riprendere, a parte questo sottolineo l’importanza della collaborazione tra istituzioni”.

Pietro Franza, presidente Sicindustria Messina: “Ho vissuto sulla mia pelle le divisioni che spaccano il gioco. Con Akademia invece sento lo stesso clima che ha portato anni fa il Messina in Serie A: tutti hanno voglia di crederci e investire, Messina ha bisogno di sognare e inseguire un sogno”.

Articoli correlati