In arrivo il quinto tram revampizzato. Campagna: "A Natale anche il sesto" VIDEO - Tempostretto

Ma l'obiettivo delle 15 nuove vetture è ancora lontano. "Pezzi di ricambio introvabili e aumento dei prezzi", il presidente di Atm spiega così i ritardi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ in arrivo in città il quinto dei nuovi tram Atm. “Doveva arrivare già stanotte ma un ritardo alla nave da Salerno non l’ha permesso”, annuncia il presidente dell’azienda trasporti Pippo Campagna. Con questa nuova vettura la linea arriverà a 6 tram in funzione, di cui 5 revampizzati. L’obiettivo annunciato nel 2021 dall’amministrazione comunale era di 15 nuovi mezzi entro il 2023, ma non è più realizzabile. La cadenza di un arrivo ogni 60 giorni, annunciata in un’intervista di dicembre 2021, non è stata rispettata per motivi legati alla mancanza di pezzi di ricambio e all’aumento dei prezzi.

Il presidente di Atm puntualizza, però, che i tram in funzione sono 5 e non 4 come riportato nella nota dei sindacati (è ancora in funzione l’unica superstite delle vecchie vetture, la 10 T, ndr). E aggiunge che con il nuovo progetto della linea tranviaria tutti i problemi, o quasi, verranno finalmente risolti. I lavori per la riqualificazione non sono ancora stati affidati e si sta lavorando all’acquisizione di tutti pareri necessari.