In vacanza a Messina con la figlia: “Vivo in Australia da 6 anni, vedo la città cambiata” VIDEO

Messinese doc, nata e cresciuta nella zona sud: "Questo mare è un orgoglio tutto nostro"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Questo mare è un orgoglio tutto nostro”, dice una giovane mamma in vacanza a Messina con la figlia di due anni. Nata e cresciuta nella zona sud di Messina, nel villaggio di Mili, la sua vita è in Australia ormai da sei anni. Quando può torna in città “perché casa è casa, soprattutto in vacanza”. Ha partecipato con piacere all’evento Blu Sunday sulla spiaggia di Santa Margherita insieme alla sua piccola.

“Queste iniziative mi rendono orgogliosa di essere messinese. Manco da Messina dal 2019 ma in questi anni ho visto la città così cambiata, c’è ancora tanto da fare ma tornare e vedere che c’è qualcosa che si muove è un grande piacere”, ha aggiunto. Due anni fa è riuscita a tornare per il Natale e non si aspettava di trovare una città tanto illuminata e ricca di eventi.