Incendi a Messina, ancora fiamme sulla collina a Camaro e a Bisconte VIDEO

Continua l'incubo. Una casa ha rischiato di essere coinvolta nel rogo

MESSINA – L’incubo non è terminato. Ancora incendi a Messina. Stasera su una collina a Camaro e a Bisconte. Ieri ci sono stati 380 roghi in Sicilia e la città è stata molto coinvolta. Ma ancora non è finita.

L’incendio è scoppiato su una collina nei pressi dell’autostrada all’altezza di Camaro, sopra il parcheggio situato poco prima dell’inizio dello svincolo di Messina Centro. I vigili del fuoco sono sul posto. Una casa ha rischiato di essere coinvolta nell’incendio.

Fanno sapere intanto i pompieri: “Nella giornata del 25 luglio, dalle ore 15 circa, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati messi a dura prova dai vasti incendi scaturiti su diversi versanti: da salita Montesanto (Messina 2) a Villaggio aldisio, Bordonaro, fino a Casabianca e Tono. Sei le squadre operanti in modo incessante, con diverse autobotti e pick-up con modulo antincendio. Incendi tutti domati. Alcune famiglie hanno ritenuto opportuno di allontanarsi dalla zona colpita dai roghi. La situazione è stata ripristinata nelle ore notturne”.

