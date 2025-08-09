 Incendio nella zona industriale di Catania, bruciano rifiuti FOTO e VIDEO

Redazione

sabato 09 Agosto 2025 - 11:40

Vigili del fuoco in azione ed è stata allertata l'Arpa

CATANIA – Incendio a Catania. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città. Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania stanno intervenendo per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato nella mattinata di oggi all’interno di una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale di Catania. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto. Ed è stato richiesto l’intervento dell’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, per il monitoraggio ambientale.

Sono impegnate squadre di vigili del fuoco provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa, più numerose autobotti in aggiunta.

Sul posto anche polizia, i sanitari del 118 e la Forestale.

Incendio a Catania
