Squadre al lavoro da questo pomeriggio per domare un incendio di vegetazione nella zona della Cava

MESSINA – Vigili del fuoco di Messina in azione dal primo pomeriggio di oggi per un incendio di vegetazione che sta interessando la zona della Cava Panoramica dello Stretto. Dopo un pomeriggio di lavoro, e grazie al lavoro della componente aerea del Corpo, le squadre sono riuscite a fermare l’avanzata delle fiamme ed al momento sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai.