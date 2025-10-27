Indossano una tuta e sanificano Messina: il lavoro notturno degli addetti alla disinfestazione VIDEO

Ivan Giorgianni è uno dei 200 nuovi assunti di Messina Servizi. "Felice di aver trovato lavoro nella mia città"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Indossano tuta, occhiali, mascherina e guanti: così gli addetti alla disinfestazione sanificano Messina. Fra i 200 nuovi assunti di Messina Servizi ci sono anche dei giovani apprendisti impiegati in questo servizio. E’ un lavoro che viene svolto di notte. Gli operatori si dividono in squadre e da mezzanotte in poi partono per disinfestare contemporaneamente diverse zone della città. Ecco come funziona il servizio.

Ivan Giorgianni è uno dei 200 nuovi assunti di Messina Servizi

Abbiamo incontrato Ivan Giorgianni, entrato in azienda a marzo del 2025. “Quello del disinfestatore è un lavoro notturno anche molto pesante, ma sono felice di contribuire a rendere Messina più pulita”, racconta. Inoltre ritiene una fortuna aver avuto l’opportunità di rimanere a vivere e lavorare nella sua città, dove ha deciso di costruire una famiglia. “Nello stesso anno ho firmato il contratto e mi sono spostato. Da poco sono papà di una bambina”, aggiunge con un pizzico di orgoglio ed emozione.

Quella di Ivan Giorgianni è una delle tante storie di giovani, studenti o laureati che hanno deciso di partecipare al concorso e iniziare un percorso lavorativo con Messina Servizi.