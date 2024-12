Jill Biden a Gesso: “Sento il calore di casa, i miei bisnonni sarebbero felici di vedermi qui” VIDEO

La prima first lady di origini messinesi ha raccontato di aver portato le braciole alla Casa Bianca

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una giornata storica per Messina e il villaggio collinare di Gesso. La prima first lady americana di origini messinesi ha fatto visita nel paese in cui sono nati i bisnonni. “Sarebbero felici di vedermi qui oggi, non perché io sia venuta da first lady ma perché la loro pronipote è rimasta ancorata alle sue radici”, ha detto Jill Jacobs Biden nel suo discorso agli abitanti.

Ha visitato la chiesa in cui fu battezzata la bisnonna

Ha visitato la chiesa e visto nel registro la pagina ingiallita del battesimo della bisnonna Concetta Scaltrito. Poi ha incontrato il sindaco di Messina, Federico Basile, il parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate e i cittadini di Gesso. Ha fatto foto, selfie e stretto la mano a tanti di loro. Una giornata di festa che gli abitanti del villaggio ricorderanno per molto tempo e che anche la first lady porterà per sempre nel cuore. “Vi guardo, guardo questo bellissimo posto, le colline che splendono nel mio cuore e sento il calore di casa“, ha detto Jill Jacobs Biden.

L’aneddoto sulle braciole e l’agrifoglio in regalo

A Gesso la signora Biden si è sentita accolta con affetto e ha raccontato anche l’aneddoto di aver portato per la prima volta alla Casa Bianca le braciole messinesi, suscitando il sorriso dei presenti. Ha portato in dono alla città un agrifoglio, simbolo della sua terra in America e del legame profondo con le radici italiane.