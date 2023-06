Kart, vincono Grima-Anello. Petrullo: "La nostra scuola piloti funziona" VIDEO - Tempostretto

In occasione della gara "2H Endurance" di domenica scorsa siamo stati al Kartodromo di Messina e abbiamo intervistato il responsabile Duilio Petrullo

MESSINA – “Messina ormai anche a livello nazionale svolge un ruolo molto attivo nel kart, in Sicilia invece siamo sede del campionato interprovinciale nato da un gemellaggio con la pista di Ispica”, mentre il responsabile del Karting Club Messina Duilio Petrullo ci racconta tutto ciò al Kartodromo di Messina si corre, domenica 11 giugno, la “2H Endurance”.

Una corsa a cui hanno preso parte 23 team iscritti alla gara, valida come terza prova del Campionato Interprovinciale, che ha visto prevalere il team Gattopardo con la coppia di piloti formata da Pietro Grima e Fabrizio Anello che è riuscita a centrare l’ennesimo successo di una stagione sempre più esaltante.

Nelle qualifiche, della durata di 10’, era stato bravissimo Mario Barbaro (The Drifters), autore della pole position con il tempo di 37.916, precedendo in griglia Gattopardo e Trinacria RT. The Drifters è rimasto davanti a tutti anche dopo la partenza, conducendo la gara nei primi giri, salvo poi dover fare i conti con un inconveniente, rappresentato da un problema alla catena, che lo ha inevitabilmente costretto a perdere terreno. Alla fine Gattopardo è balzato in testa e a chiudere il podio Mrt Pro (Andrea Alberti-Davide Campione) a 19.462, terzo classificato Leopard (Valentino Fusco-Sara La Fauci).

“A Rozzano lo scorso weekend – prosegue Duilio Petrullo – abbiamo partecipato con 20 piloti e con Pietro Grima abbiamo ottenuto la vittoria nella categoria Medium, nella categoria Light invece Pietro Fusco si è piazzato secondo. Nella classifica generale delle Regioni la Sicilia si è piazzata terza, possiamo quindi ritenerci soddisfatti. La nostra scuola piloti funziona molto bene, otteniamo con i nostri ragazzi bei risultati in tutte le piste d’Italia. Sono quasi tutti bambini – conclude Petrullo – che sono cresciuti con noi e iniziano poi l’attività agonistica con gli adulti, abbiamo gli esempi di Pietro Grima, Valentino Fusco, Sara La Fauci e lo stesso Mario Barbaro che al momento conduce la gara. La scuola piloti è tutto, si comincia da lì e si imparano, regole, regolamenti e trucchi per andare più veloce”.

La cronaca della 2H Endurance

Lotta serrata in pista, giro dopo giro, per le posizioni di vertice, con il buon margine di vantaggio difeso da Grima-Anello, ma non senza ulteriori colpi di scena per quanto concerne la composizione del podio. La bandiera a scacchi, allo scadere delle due ore di gara, ha sancito la vittoria di Gattopardo, con Anello che ha tagliato il traguardo (158 giri) tra gli applausi del pubblico per poi festeggiare insieme ai componenti del team.

Straordinario secondo posto, a coronamento di una grande rincorsa, per MRT Pro (Andrea Alberti-Davide Campione) a 19.462, terzo classificato Leopard (Valentino Fusco-Sara La Fauci) a 24.988, capace di guadagnare quattro posizioni rispetto al via. Quarta Trinacria RT (Davide Romano-Lorenzo Tappa), gravata di una penalità di 5”, a 25.566. Quinto Infinity MRT (Scimone-Villa), poi Next Generation Team (Lazzarini-Talluto), Exced Oil (Broccio-Chiarenza) e SunBeam Official (Biancolilla-Vela). Nono The Drifters (Barbaro-Miduri), scivolato indietro a causa del problema già citato, ma con all’attivo il “best lap” (38.052).

Nelle altre categorie

Nella categoria F2 ha prevalso in 152 giri Maiden MRT (Irrera-Maggio), nei confronti di Ruota Veloce (a 11.779) con Garufi-Pappalardo e Apulia KFP Sport (De Leo-Ruggeri). Nella F3, invece, si è registrato il sigillo in 151 giri di AM Karting (De Leo-Pino), con Lady MRT (Cesareo-Di Bella) seconda e Elettra RT2 (Rizzo-Salemi) terza.

Prossimo appuntamento e classifica

La premiazione, come di consueto, ha interessato i primi tre team classificati di ogni categoria, del conduttore che ha messo a segno la pole position e per il “best lap” assoluto della manifestazione. Il Campionato Interprovinciale Endurance 2023 si chiuderà con la quarta prova in programma a Ispica l’11 luglio.

Nel campionato interno, che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti presso il Kartodromo di Messina, utilizzando il simulatore dei punti Sws (attribuiti al 100% per questa gara), grazie al nuovo successo Gattopardo ha ulteriormente rafforzato il primato in classifica generale: 2924 punti contro i 2647 di Trinacria RT e MRT Pro. Maiden RT (2887) e Lady MRT (2808) sono invece in vetta, rispettivamente, a F2 e F3.

