 La barca affondata ad Acqualadroni, le operazioni di recupero FOTO e VIDEO

Redazione

domenica 17 Agosto 2025 - 11:52

L'intervento stamattina della Guardia costiera di Messina. Interdetto momentaneamente lo speccho d'acqua lì dove è avvenuto l'incidente

Foto e video di un cittadino, che ringraziamo

MESSINA – Operazioni di recupero stamattina della barca affondata nelle acque antistanti Acqualadroni. L’episodio è avvenuto ieri, con il salvataggio di un diportista francese. La Gaurdia costiera di Messina ha comunicato che, “dalle 8 di oggi il pontone “Carolina Z esegue le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’unità Aster. Il tutto all’interno dello specchio acqueo delimitato dalla barriera frangiflutti”.

“A circa 50 metri dalla battigia risulta adagiata sul fondale marino, profondo circa 3 metri, un’unità a
vela battente bandiera francese, il cui albero fuoriesce dalla superficie marina per circa 4 metri, rappresentando un potenziale pericolo per la navigazione e la sicurezza”, spiega la Capitaneria di porto.

Recupero barca ad Acquaadroni
Pertanto, “con decorrenza immediata e fino al completamento delle operazioni di recupero o rimozione
dell’unità da diporto Aster, è interdetto lo specchio acqueo centrato nel punto individuato dalle coordinate geografiche. Ed entro un raggio di 100 metri. All’interno dell’area in questione è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la pesca, la sosta di qualsiasi unità navale, nonché lo svolgimento di qualunque altra attività, anche se esercitata a titolo sportivo o ricreativo, compresa la balneazione che comporti la presenza di persone o mezzi”, è stato comunicato.

