La casa sull’albero tra le colline di Santo Stefano: “Ho realizzato il sogno di tutti i bambini” VIDEO - Tempostretto

Domenico Micalizzi, gestore di una sala ricevimenti, ha messo in piedi un progetto cullato per anni: “Oggi vengono a trovarci da tutto il mondo, dobbiamo credere nelle potenzialità del nostro territorio”

Di Matteo Arrigo

MESSINA. Un’oasi di frescura affacciata sullo stretto, un bosco di querce sui pendii di Santo Stefano di Briga, è qui che Domenico Micalizzi, gestore di una sala ricevimenti, ha messo in piedi un sogno cullato per anni, il desiderio che ogni bambino ha sempre immaginato: abitare in una casa sull’albero. L’idea parte da molto lontano, addirittura decine di anni fa, quando Domenico, “Mimmo” per i paesani, svolse il servizio militare a Bolzano. Affascinato dalle baite di montagna e con la passione per la lavorazione del legno, cullò il suo sogno per anni. Finalmente qualche anno fa, con l’apertura di una sala ricevimenti e con l’aiuto dei figli, decide di passare all’opera. “L’inizio è stato molto complicato” ci racconta Mimmo, “la gente che mi conosceva mi dava del pazzo, ho incontrato tante difficoltà anche per ottenere tutti i permessi necessari, in quanto al comune di Messina non erano a conoscenza di nessuna normativa per costruzioni di questo tipo”. Otto anni fa nacque la prima casetta, un sogno che adesso vede ben quattro baite di legno poggiate su solide querce – “Vedere i miei nipoti giocare felici nelle casette, è stata la mia più grande soddisfazione”.

Due delle quattro casette

Sulle casette da tutto il mondo

La richiesta per alloggiare è altissima, prenotazioni arrivano da tutto il mondo, tra gli ospiti gente proveniente dal sud America, dall’Iran, dagli Stati Uniti, da Israele e da ogni parte d’Europa, tutti ammaliati dalla vista dell’alba sullo stretto e dai prodotti tipici di Messina. “Questa storia è l’ennesima dimostrazione delle grandi potenzialità che ha la nostra città” conclude Mimmo “Pensare di portare gente da tutto il mondo tra queste colline, in questo villaggio di periferia dove viviamo tantissime difficoltà, sembrava una follia. Eppure con lo sforzo comune ci siamo riusciti. Il messaggio che passo ogni giorno ai miei figli, e voglio trasmettere ad ogni giovane che abbia voglia di investire nella propria terra, è quello di non permettere a nessuno di dirvi che una cosa non si può fare, credeteci sempre”.