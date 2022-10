La cesta del buon pastore, "doniamo ai bambini di Messina" VIDEO - Tempostretto

Dal 24 al 29 ottobre, con il supporto di 30 farmacie, l'iniziativa di Terra di Gesù Onlus

MESSINA – “Doniamo beni per la prima infanzia. Doniamo dal 24 al 29 ottobre, in farmacia, a sostegno di bambini che vivono in famiglie con problemi economici. La cesta sarà riempita di tutto ciò che può essere necessario ai più piccoli. Si tratta di una settimana di sensibilizzazione ma la cesta è aperta tutta l’anno“. Questo è l’appello del medico Francesco Certo, presidente dell’associazione Terra di Gesù Onlus, promotrice della tradizionale raccolta della Cesta del buon pastore, e di Giovanni Crimi, presidente di Federfarma di Messina e vicepresidente Sicilia. Il tutto in sinergia con volontari e rappresentanti di diverse associazioni (nella foto)”.

“Ringraziamo la generosità dei messinesi”

Sottolinea Certo: “In tempi di caro bollette ed emergenza economica, si tratta di un impegno ancora più pressante. L’invito è stare al fianco di chi ha bisogno. La povertà infantile è in netto aumento“. Un messaggio condiviso da Crimi, che mette in evidenza: “In queste occasioni i messinesi rispondono, nel segno della solidarietà, e con trenta farmacie che fanno supporto logistico, noi cerchiamo di fare la nostra parte. Ringrazio la generosità dei messinesi, che non è mai mancata. E intendiamo estendere la campagna nel territorio provinciale”.

