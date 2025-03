La Fauna: cinquant’anni di passione ed esperienza per il benessere degli animali a Messina VIDEO

Redazionale. Pet shop etico, toelettatura e Dog Shower Point H24 a Messina. Da oltre 50 anni, La Fauna è il punto di riferimento per chi ama gli animali: un vasto assortimento di prodotti di qualità, servizi innovativi su misura e un dialogo costante con la comunità. E presto, tante novità in arrivo!

REDAZIONALE – Pet shop etico, toelettatura e Dog Shower Point H24 a Messina. Da oltre 50 anni, La Fauna è il punto di riferimento per chi ama gli animali: un vasto assortimento di prodotti di qualità, servizi innovativi su misura e un dialogo costante con la comunità. E presto, tante novità in arrivo!

C’era una volta, nel cuore di Messina, una piccola bottega dove gli amanti degli animali potevano trovare cibo e prodotti per i loro amici a quattro zampe. Oggi, quella bottega ha un nome che racconta una storia lunga oltre cinquant’anni: La Fauna. Un punto di riferimento in città, dove è possibile acquistare tutto il necessario per il benessere degli animali, ricevere consigli per la loro cura e restare sempre aggiornati sulle novità del mondo pet. Il tutto grazie all’esperienza e alla formazione continua dello staff e a un assortimento accuratamente selezionato tra le proposte dei migliori brand.

Fondata nel 1970, La Fauna ha attraversato generazioni, trasformandosi da un tradizionale negozio dianimali in un moderno pet shop etico e moderno. Il passaggio di testimone avvenuto nel 2006 ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo, culminato nel 2014 con la nascita di La Fauna Srl. La decisione di non vendere più animali, ponendo il loro benessere al centro dell’attività, è stata una svolta fondamentale: da allora, ogni scelta è guidata da un unico obiettivo, offrire ai clienti – a due e a quattro zampe – solo prodotti e servizi di qualità, senza compromessi.

Oggi, nella sede di Via Antonio Martino, La Fauna propone un vasto assortimento di cibo, integratori,accessori, e prodotti per la cura e il benessere degli animali di alta gamma, privilegiando il made in Italy e le soluzioni eco-friendly. L’attenzione alla clientela si esprime anche nelle consulenze specializzateofferte dallo staff, che guida i proprietari nella scelta degli alimenti e degli antiparassitari più adatti, in linea con le indicazioni veterinarie e le esigenze alimentari di ogni cucciolo. A questo si aggiungono il servizio di consegna a domicilio e l’app myFauna, che rendono l’esperienza d’acquisto ancora più smart e su misura.

Ciò che rende davvero speciale La Fauna è la sua capacità di evolversi, comprendere le nuove esigenze dei clienti e dialogare in modo proattivo con la comunità. È così che, accanto al negozio, sononati la toelettatura, un centro professionale dedicato alla bellezza e alla cura degli animali e il Dog Shower Point H24, unico lavaggio per cani 4.0 self-service a Messina, moderno e accessibile a ogni ora, per chi desidera prendersi cura del proprio pet in totale autonomia e comodità.

Numerose, nel corso degli anni, le iniziative in collaborazione con canili ed enti no-profit per il supportodegli animali bisognosi, tra cui il Canile Millemusi, la LAV di Messina e il Centro Recupero Fauna Selvatica Stretto di Messina. Da quest’anno, inoltre, La Fauna è sponsor del Basket School Messina, perché “Crediamo nel gioco di squadra come valore alla base di una comunità”.

La Fauna non è solo un negozio, ma una vera e propria “famiglia allargata” per tutti coloro che amano gli animali. E nel 2025, la storia si arricchirà di un altro capitolo: il lancio dell’e-commerce, per portare tutto il meglio di La Fauna in ogni area della città e provincia.

Un’evoluzione continua, con un’unica certezza, garantita dalla passione di Bruno, Erika e Giuseppe: l’amore per gli animali è e sarà sempre al centro di tutto.