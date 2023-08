La festa. Santa Maria della Lettera a Torre Faro nel segno della tradizione VIDEO - Tempostretto

Con un giorno d'anticipo per il concerto di stasera di Massimo Ranieri

Riprese in diretta di Silvia De Domenico

MESSINA – La tradizionale festa della Madonna a Torre Faro. Ieri la processione di Santa Maria della Lettera, con la banda dell’associazione musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore e il gran finale dei fuochi d’artificio.

Momenti particolarmente sentiti dalla comunità, quest’anno con un giorno d’anticipo per via del concerto di Massimo Ranieri in programma stasera all’Arena Capo Peloro.