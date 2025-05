La piscina dedicata ad Alessandro Riccina, il dodicenne morto a Villa Dante nel 2005 VIDEO

E una targa commemorativa per Roberto Branca nei campetti da tennis. "Un gesto di memoria e affetto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due targhe commemorative all’interno di Villa Dante per ricordare due messinesi che non ci sono più e che in modi diversi hanno lasciato un segno in città. La piscina adesso è dedicata ad Alessandro Riccina, il dodicenne morto tragicamente proprio dentro la villa nel 2005. “La sua scomparsa sia un monito per fare sempre meglio e non ripetere più gli stessi errori”, dichiara la presidente di Messina social city, Valeria Asquini.

La targa dentro la piscina di Villa Dante

A scoprire la targa, insieme alla famiglia del ragazzino, c’era il sindaco di Messina. “Un gesto di memoria e affetto, ma anche un invito alla responsabilità collettiva verso i luoghi che abitiamo e condividiamo”, dichiara Federico Basile.

I campetti da tennis dedicati a Roberto Branca

Una seconda targa commemorativa all’ingresso dei campetti da tennis porta il nome di Roberto Branca. Lo storico delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis è venuto a mancare nel 2023. Figura esemplare per lo sport cittadino, Branca ha contribuito con passione e impegno alla crescita del tennis a Messina, con uno sguardo speciale rivolto ai giovani. “Con questo gesto l’Amministrazione comunale intende custodire il ricordo, riconoscere il valore e tramandare l’esempio“, ha concluso la presidente Asquini.