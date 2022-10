La Top Spin Messina rimonta ancora, è ai quarti di Europe Cup VIDEO - Tempostretto

I messinesi ribaltano l'Arteal Sd Compostela. Le parole a caldo del consigliere Fitet Giorgio Quartuccio e di Matteo Mutti

MESSINA – Al termine di una battaglia durata più di tre ore la Top Spin Messina riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato: il passaggio del turno e quindi i quarti di finale di Europe Cup. Non l’hanno resa facile gli spagnoli della Arteal-Sd Compostela che erano andati in vantaggio (1-2), ma come già successo martedì scorso contro gli austriaci della Panaceo Stockerau i fratelli Mutti hanno ribaltato l’esito del match (3-2 finale) e lanciato la Top Spin Messina meritatamente alla fase successiva.

La squadra peloritana ospitava il girone valido per la seconda fase della Europe Cup, seconda competizione continentale per importanza di tennistavolo, al Palarescifina. Un’organizzazione che, non ci nasconde il consigliere Fitet Quartuccio, ha tolto parecchie energie nella preparazione. Ma è stata una scelta vincente visto che “il supporto del pubblico è stato fondamentale” ha commentato il consigliere e comunque da questo girone avanzano alla fase successiva entrambe le squadre italiane che erano impegnate, Top Spin Messina e Apuania Carrara, “questo ci rende orgogliosi” dice Giorgio Quartuccio.

Si lascia andare ad un sorriso liberatorio Matteo Mutti, anche oggi ha portato due punti alla Top Spin Messina. Questi, uniti alla vittoria in chiusura della sfida del fratello Leonardo, hanno permesso ai messinesi di conquistarsi il pass per la fase successiva. “Sta diventando normale per noi – racconta a caldo Matteo – vincere partite così tirate. L’ultima sfida con in campo mio fratello ero nervoso e mi muovevo parecchio. Preferirei giocare io”.

In attesa dei sorteggi e di conoscere dunque la sfidante nei quarti di finale di Europe Cup, qualche giorno di riposo prima di cominciare il campionato, dove la Top Spin Messina difenderà del titolo italiano, a Genova il 5 novembre.

Top Spin Messina – Arteal-Sd Compostela 3-2

Nel singolare d’apertura Matteo Mutti ha steso 3-2 Josè Enio Mendes De Encarnacao al termine di un confronto intenso e spettacolare. Il giocatore degli spagnoli si è portato in avvio sul 6-2, ma il padrone di casa lo ha ripreso sul 6-6. M. Mutti ha messo solo momentaneamente la freccia (9-8), cedendo poi gli ultimi tre punti al rivale che ha conquistato il parziale. Il mantovano ha invece sempre condotto nella seconda frazione, iniziata con un 3-0. All’allungo (7-6) ha fatto seguito il ritorno di Mendes De Encarnacao e la situazione è rimasta aperta sino al 9-8, quando ha accelerato in modo definitivo (11-8). Avanti 5-2 e poi nuovamente 8-7 nel terzo, M. Mutti è stato rimontato e il portacolori dell’Arteal-SD Compostela è approdato sul 2-1. Nulla che potesse però demoralizzare M. Mutti che è partito bene nel quarto (7-4), si è visto agganciare (7-7) e superare (8-9), ma ha piazzato lo scatto decisivo prevalendo 11-9. Alla “bella”, sul 2-2, quattro i punti consecutivi messi a segno da M. Mutti per l’esultanza del pubblico e l’1-0 della Top Spin.

Leonardo Mutti ha ceduto 1-3 a Andre Filipe Coelho Da Silva nel secondo incontro nonostante avesse conquistato il primo set, rimontando dall’iniziale svantaggio e chiudendo 11-8 alla terza occasione utile. Nel secondo parziale è stato il giocatore dell’Arteal SD Compostela a svettare: 11-4. Combattutissimo, invece, il terzo, cominciato male (0-5) per il beniamino di casa. Annullate due palle set all’avversario sull’8-10, Leonardo ha avuto la sua chance (11-10), non sfruttandola e Coelho, dopo un tentativo fallito, ha siglato il 14-12. Lo stesso ha poi chiuso i conti grazie all’11-6 della quarta frazione, valso l’1-1 nel punteggio complessivo.

Si è purtroppo fermata sul più bello la rimonta di Marco Rech Daldosso contro Humberto Manhani Junior. Perso il primo parziale per 5-11, Rech è rientrato dal 3-6 nel secondo, tenendo fino al 9-9, poi i due punti di fila di Manhani hanno fatto la differenza. Il bresciano si è imposto nella terza frazione, dimezzando lo svantaggio, bravo sul 10-6 a concretizzare la terza chance a disposizione. Pirotecnico il quarto set. Manhani è volato sul 10-5, ma Rech, mai domo, ha annullato uno ad uno i cinque match-point. Il padrone di casa, sulle ali dell’entusiasmo, si è costruito anche un set-point (11-10) e sul punto del possibile 2-2 è stato beffato dal tocco della retina. Nulla da fare anche sul 12-11 e alla fine Mahnani ha vinto la partita (14-12), consentendo agli iberici di portarsi sul 2-1 generale.

A riportare tutto in parità, nonostante la pressione addosso, ci ha pensato un superlativo Matteo Mutti battendo 3-1 Coelho Da Silva. Sull’8-8 del primo set il mantovano ha colpito tre volte di fila. Copione ripetuto esattamente nel secondo parziale, terminato con analogo punteggio (11-8), con l’atleta della Top Spin che ha recuperato dal 2-4. Coelho Da Silva ha reagito (11-5) nel terzo set, ma M. Mutti ha completamente dominato la quarta frazione (11-4), chiudendola in modo straripante con un perentorio 6-0 tra gli applausi dei propri sostenitori.

Così come era capitato nella gara inaugurale di martedì Leonardo Mutti è risultato decisivo e il rotondo 3-0 inflitto a Josè Enio Mendes De Encarnacao ha certificato vittoria e qualificazione. Splendida la rimonta che lo ha visto protagonista nel primo set, in cui era andato sotto per 4-7 e poi per 6-9, riuscendo totalmente a capovolgere la situazione (11-9). Da lì ha preso fiducia, cominciando a macinare gioco e punti. L’11-6 di un secondo parziale senza sbavature gli ha reso la strada ancor più in discesa. Raggiunto da 8-6 a 8-8 nel terzo e poi sul 9-9, il giocatore della Top Spin ha trovato lo spunto per chiudere 11-9 e il passaggio al terzo turno della Europe Cup è diventato realtà per il tripudio del pubblico di casa.

Tabellino

Matteo Mutti – Jose Enio Mendes De Encarnacao 9-11 11-8 8-11 11-9 6-2

Leonardo Mutti – Andre Filipe Coelho Da Silva 11-8 4-11 12-14 6-11

Marco Rech Daldosso – Humberto Manhani Junior 5-11 9-11 11-8 12-14

Matteo Mutti – Andre Filipe Coelho Da Silva 11-8 11-8 5-11 11-4

Leonardo Mutti – Jose Enio Mendes de Encarnacao 11-9 11-6 11-9

