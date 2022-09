L'Acr Messina a Palazzo Zanca. Gallo: "Foresteria e Celeste, nostro impegno concreto" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco Basile e l'assessore Gallo accolgono l'Acr Messina al completo che si presenta ufficialmente, "in campo" anche il tifoso numero uno Nino Frassica

MESSINA – La squadra dell’Acr Messina è arrivata col pullman scoperto dall’Annunziata a piazza Unione Europea e all’interno del Salone delle Bandiere si è presentata ufficialmente alla città. Tra pochi giorni, domenica sera ore 20:30, l’esordio stagionale al Franco Scoglio, dove ha promesso ci sarà anche il sindaco Federico Basile che alla platea chiede consiglio: “Abbonamento in tribuna o Curva Sud?”.

Presente anche il tifoso numero uno e primo abbonato della stagione 2022/2023 dell’Acr Messina Nino Frassica che si definisce “un tifoso di cuore e non di testa. Se c’è da fare qualcosa per il Messina subito disponibile”. Anche “spazzare a terra” forse una frecciatina, forse no, ma quello che conta, chiosa l’attore messinese di fronte alla nuova squadra, “sono i piedi”.

Amministrazione disponibile nei confronti della società

Subito dopo il sindaco Basile ha preso la parola l’assessore allo sport e vicesindaco Gallo che ha rimarcato la disponibilità dell’amministrazione nei confronti della società elencando i risultati: “In 10-15 giorni lo stadio Scoglio, con foresteria e sale annesse, sarà disponibile per tutto il resto della stagione con una manutenzione costante. È un impegno concreto a cui si aggiungerà anche la possibilità di utilizzare il Celeste per gli allenamenti, parliamo di interventi per circa 400mila euro a cui ne seguiranno altri. C’è sincera collaborazione con la società, per noi è una scommessa riportare il calcio a certi livelli”.

A seguire Matteo Sciotto, vicepresidente del Messina, si è concentrato sull’esordio tra pochi giorni: “Finalmente domenica si riparte, da quando Pietro è presidente sarà la prima volta che esordiremo in casa e speriamo a porte aperte (in giornata è atteso il via libera dalla commissione, ndr). Il desiderio massimo è ospitare una sfida con una cornice di tifosi che dimostri a tutti cosa vuol dire essere messinesi. Sono convinto che i tifosi sapranno sostenere i giocatori per aiutarli a crescere in questo inizio di campionato difficoltoso. Ci onoriamo di avere uno sponsor siciliano, sintomo che cominciano a credere in noi sia i siciliani che i messinesi, con anche le istituzioni al nostro fianco”.

Il direttore generale Manfredi ha lodato i giocatori per l’ottimo lavoro fatto in ritiro e ha rivolto un appello ai tifosi: “Siamo alla vigilia, c’è sempre tensione. Arriviamo preparati, abbiamo ragazzi fantastici, in 40 giorni di ritiro li ho visti lavorare per il risultato. Sono giovani e chiedo ai tifosi di avere pazienza e di sostenerli e aiutarli. Mai come quest’anno sentiamo la vicinanza dell’amministrazione comunale. Abbiamo ambizioni da grandi squadre ci divertiremo”.

A chiudere la conferenza stampa l’intervento di Nino Frassica: “Rispondo sempre di sì a qualsiasi chiamata di Messina e del Messina. Mi sento quasi in debito con la mia città, perché sono andato via e vivo lontano da molti anni. Messina mi ha dato tanto e non lo dimentico assolutamente”.

Lo rosa dell’Acr Messina 2022/2023

Portieri: Michal Lewandowski, Riccardo Daga.

Difensori: Andrea Nicosia, Gabriele Berto, Daniele Trasciani, Antony Angileri, Maks Celic, Giuseppe Filì.

Centrocampisti: Marco Fiorani, Leandro Versienti, Lamine Fofana, Giuseppe D’Amore, Lorenzo Simonetti, Nicolò Fazzi, Amara Konate, Roberto Marino.

Attaccanti: Lorenzo Catania, Alessio Piazza, Ibouharima Balde, Davis Curiale, Paolo Napoletano, Paolo Grillo, Diego Zuppel.

Il presidente Pietro Sciotto e il direttore sportivo Marcello Pitino non erano presenti perché all’Hotel Gallia di Milano, sede del calciomercato che si chiude oggi. Si tratta per le cessioni di Celic e Simonetti che sembrano fuori dai piani dell’allenatore.

