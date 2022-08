Lago di Ganzirri. Panchine con panorama sulla strada - Tempostretto

Le panchine lungo il lago di Ganzirri vanno bene ma collocate nel modo giusto. Sarebbe opportuno rimediare

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Non hanno molto senso queste panchine che danno le spalle al lago.”

E’ certamente una buona notizia l’installazione di panchine intorno al lago di Ganzirri. Come evidenzia il nostro lettore, quel che lascia perplessi, in effetti, è la decisione di rivolgerle verso la strada anzichè verso il lago. Peraltro nell’area in questione insiste una pinetina dove star seduti su una panchina a godersi il panorama del lago sarebbe bellissimo. Speriamo che sia possibile rimediare.