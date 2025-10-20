“Laguna” di Capo Peloro: una nuova pista ciclopedonale a Ganzirri VIDEO

I lavori proseguono in via Lago Grande e via Circuito a Torre Faro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale “Laguna” di Capo Peloro. Il nuovo percorso si sviluppa fra i due villaggi di Ganzirri e Torre Faro. Sarà lungo circa 4 km e si potrà passeggiare a piedi o in bicicletta.

Lavori in corso in via Lago Grande e Circuito

I lavori sono partiti a gennaio del 2025 dalla via Glauco a Torre Faro. Gli operai stanno ancora lavorando nel cantiere di via Circuito e da circa un mese sono iniziati gli interventi in via Lago Grande a Ganzirri. E’ già stato smantellato in vecchio marciapiede che costeggia il lago.

La realizzazione della nuova pista ciclopedonale consentirà a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza, osservando la riserva orientata, i laghi di Ganzirri e Torre Faro e lo Stretto di Messina.

