“Laguna” di Capo Peloro, completato il tratto di pista in via Glauco VIDEO

I lavori per il nuovo percorso ciclopedonale continuano in via Circuito

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Laguna” di Capo Peloro, un nuovo percorso ciclopedonale che va dal lago grande di Ganzirri a Torre Faro. Circa 4 km per passeggiare a piedi o in bici. E’ stato completato il tratto di pista di via Glauco e i lavori continuano in via Circuito.

Percorso di 4 km da Ganzirri a Torre Faro

I lavori sono partiti proprio da via Glauco nel mese di gennaio. Il nuovo percorso, sia pedonale che ciclabile, sarà lungo 4 km e collegherà i due villaggi della zona nord. La realizzazione della nuova pista ciclopedonale consentirà di passeggiare a piedi o andare in bicicletta in sicurezza, osservando la riserva orientata, i laghi di Ganzirri e Torre Faro e lo Stretto di Messina.

