L'alzabandiera segna l'inizio del nuovo anno per gli studenti del "Caio Duilio" VIDEO - Tempostretto

REDAZIONALE Da lunedì il biennio si trasferirà nella sede provvisoria del Don Bosco

MESSINA – Mano sul cuore e Inno nazionale: gli allievi dell’I.T.T.L. “Caio Duilio” in uniforme per la cerimonia dell’alzabandiera. Alla presenza di autorità civili e militari sono stati gli stessi alunni a issare le bandiere sull’albero maestro della scuola.

Pistorino: “Cerimonia gioiosa. Inizia un anno sereno”

“Un inizio particolarmente gioioso perché da lunedì finalmente entreremo nella nuova sede del Don Bosco e l’anno scolastico potrà proseguire in serenità”, ha annunciato la dirigente Daniela Pistorino. A questa buona notizie si aggiunge la presenza, storica, della dirigente del “Verona Trento” Simonetta Di Prima. “Ho il piacere di stringerle la mano davanti alle telecamere perché per ragioni che non ci riguardavano si era creato negli anni una sorta di inimicizia storica tra le nostre scuole”, ha detto la professoressa Pistorino felice di aver dato inizio ad un rapporto pacifico e di collaborazione.

Accanto a loro il dirigente della Città Metropolitana Privitera e l’assessore alla Pubblica istruzione Currò, che la dirigente Pistorino ringrazia per la presenza e per il prezioso lavoro svolto in sinergia.

Sportello mobile “Gente di mare”

Ieri pomeriggio la dirigente scolastica del Caio Duilio, Daniela Pistorino, ed il comandante della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, Francesco Terranova, hanno firmato il protocollo di intesa “Sportello Mobile Gente di Mare”.

L’importante accordo consentirà di attivare, nella Segreteria del “Caio Duilio”, uno sportello presieduto dal personale militare della Guardia Costiera che si occuperà di raccogliere le istanze di iscrizione nelle matricole della gente formulate dagli allievi dell’istituto.

L’Ufficio fornirà un servizio di assistenza nella procedura di immatricolazione, chiarimenti sulla corretta compilazione delle istanze e sulla documentazione a corredo. ll Comando della Capitaneria di porto provvederà, inoltre, a nominare un’apposita Commissione esaminatrice, per valutare l’idoneità degli alunni nella prova di nuoto, che si svolgerà presso la locale piscina comunale “Graziella Campagna”, sita in viale San Martino, e la prova voga che si terrà presso la rimessa della scuola, sita in viale della Libertà.

L’iscrizione degli allievi diplomandi negli elenchi delle matricole della “Gente di Mare” è necessaria per poter ottenere una delle qualifiche dello stato maggiore di coperta o di macchina ed espirare alle posizioni nei vari ruoli funzionali di bordo.

“Quest’intesa – dice la prof. Pistorino – consentirà ai nostri allievi ufficiali di coperta e di macchina, prossimi alla maturità, di snellire le pratiche burocratiche per l’iscrizione nei ruoli della gente di mare, adempimento propedeutico e necessario per un pronto imbarco sulle unità della marina mercantile. Siamo orgogliosi di aver istituito un servizio utilissimo per i nostri ragazzi, che non ha eguali a livello nazionale”.