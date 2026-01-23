Latitante arrestato a Crotone, si nascondeva per sfuggire a una condanna per violenza su minore VIDEO

I carabinieri hanno inscenato una finta consegna di un pacco postale, riuscendo così a entrare nell’appartamento e a bloccare il ricercato

CROTONE – Si era rifugiato a Crotone, lontano dalla Locride, convinto di aver fatto perdere le proprie tracce e di essere riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine. Viveva in un appartamento in affitto insieme a un amico, mantenendo un profilo basso e adottando ogni possibile precauzione per non essere individuato. Ma la sua latitanza è finita grazie a una complessa operazione dei carabinieri della Compagnia di Locri, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Crotone, che hanno portato all’arresto di un uomo ricercato per violenza sessuale ai danni di un minorenne.

L’indagine, durata diversi mesi, si è sviluppata attraverso una meticolosa attività investigativa, caratterizzata da riservatezza e da un alto livello di coordinamento. Dopo una prima fase di raccolta e analisi delle informazioni, svolta anche con il contributo del Gruppo Poste Italiane – Ufficio Antiriciclaggio, i militari hanno concentrato l’attenzione su soggetti ritenuti vicini al latitante, avviando servizi di osservazione e pedinamento discreti e prolungati.

Decisiva è stata la fase finale dell’operazione: i carabinieri hanno inscenato una finta consegna di un pacco postale, riuscendo così a entrare nell’appartamento e a bloccare il ricercato senza creare situazioni di pericolo. L’arresto è avvenuto in pochi istanti e in totale sicurezza.

L’uomo è stato trasferito presso l’istituto penitenziario competente, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di fiancheggiatori. L’operazione, condotta in stretto coordinamento con la Procura Generale di Reggio Calabria, rappresenta un risultato investigativo di grande rilievo sul piano giudiziario e sociale.