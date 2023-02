"Le liste di Sud chiama Nord nei 129 Comuni siciliani con il modello Messina" VIDEO - Tempostretto

L'intervento di Lo Giudice per la campagna di tesseramento del partito, "unica novità nel panorama politico nazionale", che si è conclusa a Messina

MESSINA – “Replicheremo ovunque il modello Messina. Siamo l’unica novità nel panorama politico e presenteremo le nostre liste nei 129 Comuni siciliani 28 e 29 maggio. Sud chiama Nord è l’unico partito siciliano tra i venti nazionali e il progetto continua. Nel 2027 avremo Cateno De Luca presidente della Regione siciliana”. Mentre il leader Cateno De Luca prepara l’assemblea costituente del partito a Roma, 3 e 4 marzo, Danilo Lo Giudice, coordinatore dei gruppi parlamentari conclude a Messina, nella sala del Bar Fellini, la campagna di tesseramento. Dopo Catania, Enna, Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, la tappa finale nella “città da cui è partito tutto”, dice Lo Giudice. Al suo fianco, i parlamentari nazionali Gallo e Musolino e i deputati regionali De Leo, Lombardo, Sciotto.

Ha messo in evidenza il coordinatore: “Parteciperemo a tutte le competizioni, comprese le europee del 2024, e i nostri parlamentari regionali fanno da commissari nelle varie realtà provinciale per formare la classe dirigente di domani. Più che bravi, sono scarsi gli altri schieramenti, dobbiamo dire la verità, ma noi non ci fermiamo in vista di una grande piattaforma meridionalista per un sud dei diritti. Noi non andremo mai a Roma col piattino in mano ma stiamo costruendo davvero un partito nuovo per rendere centrale lac Sicilia e il sud”.

