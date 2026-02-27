Basile rilancia: “Dall’ex Dogana partirà la nuova Messina” VIDEO

Oggi l'iniziativa al Palacultura. Il sindaco consegna la fascia tricolore alle 23.59 e rivendica il lavoro fatto, puntando alla riconferma per le amministrative 2026

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il congedo avverrà alle 23.59. La fascia tricolore verrà consegnata alla segretaria generale Carrubba. E poi Federico Basile si dedicherà solo alla campagna elettorale, puntando alla riconferma come sindaco. Intanto oggi, al Palacultura “Antonello da Messina”, è avvenuta l’iniziativa per raccontare “quattro anni insieme. Quattro anni di scelte, responsabilità e cambiamenti concreti. Grazie Messina”. Tanta la partecipazione, in un pubblico di esponenti di Sud chiama Nord e vecchi e nuovi volti, molti in corsa per il Consiglio comunale.

Ai microfoni di Tempostretto, Basile ha rivendicato il lavoro svolto: “Stasera avverrà l’ultima Giunta e ora racconteremo ai cittadini come vogliamo migliorare la nostra città. Quali potenzialità e sviluppo sono possibili. Dall’ex Dogana partirà la nuova Messina”.

Il progetto è quello di un Centro turistico culturale, valorizzando la parte al mare. “Amministrare è una cosa seria e va al di là dei colori politici. Si basa sulle persone, sulla squadra, perché questa città ha bisogno di un grande spirito di squadra. Lascio la fascia di primo cittadino per tornare, me lo auguro, più forte di prima. E ringrazio i tredici reduci: i consiglieri che sono rimasti al mio fianco. Siete degli eroi. Sono convinto che la scelta delle dimissioni sia veramente coraggiosa. E mi voglio congedare chiedendo scusa se qualcosa non è stata fatta bene. Ma vogliamo avere il tempo per farla ancora meglio”, ha sottolineato Basile durante l’evento condotto dalla giornalista Letizia Lucca.

“Sistema clientelare? No, con le partecipate abbiamo garantito servizi essenziali e reso normale Messina”

Assessori e presidenti delle partecipate, tra sorrisi, lacrime e video, hanno raccontato “momenti ed emozioni” legati alla loro esperienza amministrativa. “Sistema clientelare? No, con le partecipate abbiamo garantito servizi essenziali, tolto il sistema delle cooperative, stabilizzato tanti lavoratori e reso normale una città per troppo tempo trascurata. Siamo una forza coerente e seria”, ha tenuto a sottolineare il sindaco, rispondendo a una nostra domanda una volta terminato la prima convention elettorale. Quella dei saluti e del rilancio per le amministrative 2026.

