Letture a merenda al Muricello: un weekend al mercato per tutta la famiglia VIDEO - Tempostretto

Libri in lingua spagnola, alfabeto arabo e spettacoli circensi per bambini. Ecco il programma

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il mercato coperto Muricello da anni prova a farsi conoscere dalla città: “E’ uno spazio di cui i messinesi devono potersi riappropriare”, racconta l’organizzatrice degli eventi del mercato Mariana Carbone. “Non è solo un luogo in cui fare la spesa la mattina, si può vivere in altro modo anche nel pomeriggio e nelle ore serali”. Ecco, in video, le iniziative “Bimbi in festa”, organizzate all’interno del Muricello a partire dal 2015 (vedi qui) insieme all’associazione Intervolumina, che si occupa di far avvicinare i piccoli alla lettura sin dalla tenera età. Le attività sono pensate per i più piccoli ma lo spazio si apre anche ai genitori.

Il programma di questo weekend dedicato ai bambini è l’occasione per far scoprire lo spazio coperto anche ai genitori. Letture in lingua spagnola, alfabeto arabo e spettacoli circensi: ecco le attività del mercato dal venerdì alla domenica.