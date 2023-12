Ligabue, il concerto "dedicato a noi" e a Messina che ha di nuovo il PalaRescifina VIDEO - Tempostretto

Migliaia di messinesi hanno ballato e cantato per due ore urlando contro il cielo i successi del rocker

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ligabue tra palco e realtà, quella di aver rivissuto dopo tanti anni il palazzetto. Al Palarescifina non si facevano eventi musicali da oltre 10 anni, è stata proprio la prima tappa messinese del rocker ad inaugurare il nuovo corso dell’impianto.

“Non male per essere l’inaugurazione del palazzetto”

“Non male per essere la prima volta di questo palazzetto”, ha detto Ligabue a fine concerto salutando il pubblico. Ha dato appuntamento a stasera, seconda data in città, per chi tornerà a riascoltarlo. “Per chi non ci sarà alla prossima vita, alla prossima storia, alla prossima volta”, ha chiuso. Lo spettacolo andato in scena il 30 novembre era unico, non era mai stato fatto con quella scaletta ha detto lo stesso artista ad inizio concerto.

Il battesimo del Palarescifina un successo di pubblico

Il battesimo del Palarescifina è stato un successo di pubblico: in migliaia hanno ballato e cantato per più di due ore. Dai successi indimenticabili ai nuovi brani dell’ultimo disco. E proprio con “Dedicato a noi” Ligabue è tornato sul palco dopo aver salutato i fan e presentato i componenti della band, come di solito si usa fare ai concerti. Per poi tornare acclamato dal pubblico con le ultime due canzoni. Dopo quella che porta il nome del tour del 2023 è toccato ad “Urlando contro il cielo” chiudere la serata, fra le urla e gli applausi della gente.