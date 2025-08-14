 Lo studente no ponte: "Basta odio sui social, voglio chiedere a Salvini perché" VIDEO

Redazione

giovedì 14 Agosto 2025 - 16:45

Dario Costa racconta: "Io, signor nessuno sbeffeggiato dal ministro e dato in pasto ai suoi follower. Dalla morte alla malattia, mi hanno augurato di tutto"

Video a cura di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”

MESSINA – “Di un ventunenne ignoto sono stati presi pochi secondi di un’intervista e montati per attaccarlo. Salvini sapeva che si trattava di di un signor nessuno. Questo è un atto violento. Dare in pasto sui canali social del ministro un ragazzo che non si può difendere, per prendere in giro i no ponte, è un atto violento. I suoi follower si sono scatenati e mi hanno augurato di tutto: dalla morte alle malattie e alla castrazione chimica”. Dario Costa racconta a Tempostretto la sua esperienza traumatica.

Continua lo studente universitario: “Sono meccanismi mediatici che non hanno nulla di politico. Un sistema profondamente sbagliato che deve cambiare. La mia vicenda deve far riflettere tutti, in primis chi governa. E vorrei domandare al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, guardandolo negli occhi, il perché di questi comportamenti”.

