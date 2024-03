Luciano Panama canta De Andrè e Fossati in piazza Monumentale a Milano

Il nuovo video del cantautore messinese che ha reinterpretato “Disamistade” tratta da “Anime salve”. "La mia musica contro la guerra"

In uno nuovo video live il musicista messinese Luciano Panana rivisita e reinterpreta con grande personalità il brano di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati, “Disamistade” tratto dall’album Anime Salve, pietra miliare della musica italiana. Un’esecuzione molto personale che restituisce la potenza del brano originale in una nuova chiave di lettura con solo chitarra e voce.

In un periodo così violento feroce e spietato, che registra ogni giorno la perdita di vite innocenti, Luciano Panama ha deciso di pubblicare uno dei brani più significativi contro la guerra, scegliendo di girare il video in Piazzale Cimitero Monumentale a Milano, che fa da sfondo e corrobora il senso profondo di quest’azione.

“Canto il presente, contro la guerra”

“Una delle cose che può fare un musicista – racconta Luciano Panama – è cantare del presente, contro la guerra. Lo farò prossimamente con i miei nuovi inediti, ma adesso era il momento di farlo attraverso un brano di due mostri sacri della canzone italiana, Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati, che hanno scritto insieme un intero album magnifico e dirompente, “Anime Salve”, che resterà nella storia di sempre, come un Vangelo di fine ‘900, e “Disamistade” il brano numero sei in scaletta mi ha colto nel segno, obbligandomi a suonare e a cantare per la sua causa, senza scelta, per insegnarmi qualcosa, qualcosa di unico e ancestrale come poche nell’esistenza”.

Il cantautore di origini messinesi spiega la scelta della location. “Girando per Milano sono finito a Piazzale Cimitero Monumentale, un luogo sacro per la storia dell’arte, un museo a cielo aperto per la residenza eterna, un monumento simbolo, un tempio, l’unico posto dove avrei potuto realizzare il video di questo immenso capolavoro”.

Musicista, polistrumentista e autore, dopo l’esperienza più che decennale con il progetto/band “Entourage – Enter In Our Age”, con cui pubblica diversi album ed ep, Luciano Panama si è dedicato alla carriera solista, esordendo nel 2017 con l’album Piramidi, scritto suonato registrato e prodotto nel suo studio a Messina, sua città natale. Dal 2019 è ideatore della rassegna “La Città Sommersa”, un laboratorio di “pensiero musica e arte”, un centro culturale itinerante con quattro edizioni all’attivo tra Messina Milano e Roma. Nel 2021 scrive un nuovo live-set ispirato dall’opera di Paul Gauguin “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. Il 2023 si apre con la pubblicazione di una live session, un brano di Leonard Cohen – Famous Blue Raincoat – in una Milano immersa nella notte,