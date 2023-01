Panama canta Cohen, ecco il video di "Famous Blue Raincoat" - Tempostretto

Nuova suggestiva live session per il cantautore messinese

E’ online sul canale youtube di Panama la nuova session in cui il cantautore messinese interpreta il brano di Leonard Cohen “Famous Blue Raincoat”. Un’esecuzione live unica, dove chitarra elettrica e voce creano un’atmosfera intima ma anche punk e dissonante che colpisce da subito la sensibilità degli ascoltatori, in una Milano immersa nel buio profondo delle 4 AM, proprio come recita il brano del grande autore canadese: “It’s four in the morning, the end of December, I’m writing you now just to see if you’re better”. Il video è stato girato da Stefano Poletti.

L’uomo dall’impermeabile blu

“L’io lirico – spiega Luciano Panama – parla a un uomo dall’impermeabile blu che chiama “My brother, my killer”, è una lettera d’amore in cui Cohen scrive di un intreccio che ricorda molto la storia di Beautiful Losers, il suo secondo romanzo. Leggendo la biografia di Cohen però l’impermeabile blu era un suo peculiare tratto distintivo, sembra lo abbia comprato a Londra nel 1959 insieme a una macchina da scrivere, un’Olivetti Lettera 22, con la quale avrebbe scritto poi i suoi due romanzi e diverse poesie. Cohen – continua il cantautore – sembra rivolgersi al suo rivale in amore, che però è impossibile odiare, anzi per cui si prova affetto e riconoscenza, sembra proprio rivolgersi all’altra parte di sé, un dualismo che probabilmente c’è in tutti noi e in cui io mi riconosco sicuramente, oltre a possedere diversi capi blu che indosso spesso. Probabilmente Cohen ha scritto tutto questo per se stesso per gestire le tensioni e le paure, capire il suo amore, peculiarità della canzone è l’inusuale forma di lettera… una delle interpretazioni ammicca addirittura alla teoria psicoanalitica di Freud”.

Dalle “Piramidi” a Gauguin

Luciano Panama musicista polistrumentista e autore, dopo l’esperienza più che decennale con il progetto/band “Entourage – Enter In Our Age” con cui pubblica diversi album ed ep, nel 2017 pubblica Piramidi il primo album da solista, scritto suonato registrato e prodotto nel suo studio a Messina, sua città natale. L’album composto da otto brani viene inserito dalla critica tra le migliori pubblicazioni dell’anno. Dal 2019 è ideatore della rassegna “La Città Sommersa” un laboratorio di “pensiero musica e arte”, un centro culturale itinerante con quattro edizioni all’attivo tra Messina Milano e Roma. Nell’ultimo anno scrive un nuovo live-set ispirato dall’opera di Paul Gauguin. Una riflessione sull’esistenza umana fatta di canzoni, pittura, stati d’animo, punti di vista.