 Corteo per Gaza, disordini a Palazzo Zanca. Danni alla porta del Salone delle Bandiere FOTO e VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 03 Ottobre 2025 - 13:05

La manifestazione si è conclusa al palazzo municipale, dove ci sono stati momenti di tensione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una manifestazione pacifica e molto partecipata, culminata con dei disordini all’interno di Palazzo Zanca. All’arrivo in piazza alcuni manifestanti, fra i quali molti studenti, sono entrati all’interno del palazzo comunale.

L’obiettivo era appendere la bandiera della Palestina sul balcone del Salone delle Bandiere. In attesa di incontrare il sindaco, però, la porta d’ingresso della sala è stata forzata e danneggiata.

Sono interventi gli agenti della Polizia Municipale e la Digos per allontanare i manifestanti e accompagnarli fuori dal Palazzo. Subito dopo il sindaco Federico Basile li ha raggiunti fuori per incontrarli.

