Redazione

Messina in marcia per Gaza: sciopero generale e corteo in centro città

venerdì 03 Ottobre 2025 - 10:45

Da piazza Antonello in difesa della Flotilla e contro il "genocidio" del popolo palestinese

Messina ha aderito in massa allo Sciopero Generale Nazionale di tutti i settori pubblici e privati indetto per l’intera giornata di oggi. Dalle 9:30 di questa mattina, lavoratori, attivisti e società civile sono confluiti a Piazza Antonello per dar vita a un corteo in segno di solidarietà con il popolo palestinese e di protesta contro la crisi umanitaria in corso a Gaza.

La mobilitazione, promossa dalla Cgil e dal Coordinamento Messina per la Palestina, è stata definita come un “momento di lotta alto per dire basta a quanto sta accadendo a Gaza, in Palestina”, contro quello che i promotori definiscono un “massacro organizzato scientemente” e un “crimine contro l’umanità”.

Le ragioni della protesta

Le ragioni dello sciopero sono legate alla situazione internazionale e alla difesa dei diritti umani:

  • Contro il genocidio: Il focus principale è la denuncia delle azioni militari che avrebbero causato l’uccisione di decine di migliaia di palestinesi, inclusi molti bambini, e la volontà di “annientamento del popolo di Gaza”.
  • In difesa della flotilla: La protesta si schiera in difesa della Global Sumud Flotilla e critica l’aggressione subita dalle navi civili, definita come un “fatto di gravità estrema” e un “colpo inferto all’ordine costituzionale stesso”. La Cgil ha contestato l’abbandono da parte del governo italiano dei lavoratori e volontari italiani in acque internazionali.
  • Affermazione dei valori costituzionali: Lo sciopero è presentato come una “forte risposta del mondo del lavoro” per ribadire i valori costituzionali, la libertà e il diritto di sciopero, un diritto “conquista del mondo del lavoro”.

Il percorso del corteo

Il corteo, partito da Piazza Antonello, si snoda lungo Corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, verso Piazza Unione Europea.

I promotori sottolineano come l’adesione sia motivata dalla volontà di “non rimanere in silenzio, inerme a quanto sta accadendo in questo momento storico”.

corteo gaza
