Marefestival, i vip sbarcano a Salina. Il premio Massimo Troisi a Barbareschi e Belvedere VIDEO - Tempostretto

Il ricordo del grande genio nelle parole di Enzo Iacchetti e altri attori premiati sull'isola

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Tanti gli attori sbarcati sull’isola delle Eolie per ricevere il premio intitolato al grande genio Massimo Troisi. Il Marefestival Salina, giunto alla dodicesima edizione, ha ospitato nella serata inaugurale personaggi televisivi come Enzo Iacchetti e gli attori Vittoria Belvedere, Luca Barbareschi, Michela Andreozzi e Lucrezia Lante della Rovere. Tutti hanno ricordato l’attore e regista scomparso, nell’anno in cui ricorrono i 70 anni dalla nascita.