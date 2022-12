Mentre si bonifica una discarica c'è chi vorrebbe disfarsi dell'albero di Natale VIDEO - Tempostretto

La sezione ambientale della Polizia municipale blocca la residente dell'Isolato 13. Siamo tornati a Giostra il giorno dopo la pulizia e...

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Dove lo butto?” chiede una residente dell’Isolato 13 agli operatori di Messina Servizi che stanno bonificando la zona. Gli agenti del reparto ambientale della Polizia municipale, già sul posto, invitano la donna a riportare in casa i suoi rifiuti e a conferire regolarmente nel giorno previsto dal calendario del porta a porta. Un impegno quotidiano che non conosce quiete a Messina.

“Alcuni cittadini non vogliono proprio fare la differenziata”

“Alcuni cittadini non la vogliono fare”, racconta amareggiato l’ispettore Cosimo Petitto, del reparto reati ambientali del Comune di Messina. “Abbiamo consegnato i mastelli casa per casa e spiegato come fare correttamente la differenziata. Purtroppo c’è una parte di loro che non la vuole fare. E’ proprio una condizione sociale che non cambia“.

Ecco l’Isolato 13 il giorno dopo la bonifica

La montagna di rifiuti indifferenziati su questa strada, a pochi passi dal viale Giostra, si accumulava da più di un mese ormai. Ci sono voluti diversi mezzi e operatori per bonificarla. “Già stasera ci saranno altri sacchetti”, fa un pronostico scontato Roberto Calandra, responsabile di Messina Servizi. E proprio il giorno dopo, a meno di 24 ore di distanza dall’intervento di pulizia straordinario, si vede in video come si presenta l’Isolato 13. Di nuovo una discarica a cielo aperto.

L’appello rivolto a cittadine e cittadini è di differenziare e di prendersi cura dell’ambiente circostante.

