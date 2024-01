"Presto i lavori di messa in sicurezza del torrente Annunziata e di Casabianca" VIDEO - Tempostretto

Lo annuncia l'assessore comunale Francesco Caminiti

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Un lavoro di cui vado più orgoglioso? La riqualificazione di villa Dante, con due milioni d’investimento. Un polmone cittadino che ridaremo presto alla cittadinanza, soprattutto ai bambini”. L’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti, fa un bilancio del 2023. E, in relazione a questo nuovo 2024, riparte dai torrenti cittadini: “Nel 2023 abbiamo messo in sicurezza 70 torrenti. Nel 2024 saranno appaltati i lavori per il ripristino dell’alveo dissestato del torrente Annunziata e per la messa in sicurezza della costa nel tratto antistante il litorale di Casabianca”.

Per il problema dell’assenza d’illuminazione da Piano Torre a Spartà, segnalato da diversi lettori, con disagi enormi per i cittadini e incidenti, l’assessore informa che si sta procedendo con i lavori.

Le deleghe di Caminiti

Ecco le deleghe di Caminiti: Pianificazione ed efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con Amam; Pianificazione Infrastrutturale Ciclo Rifiuti; Realizzazione ed efficientamento Reti e Sottoservizi; Transizione Ecologica; Politiche Ambientali e Rapporti con MessinaServizi Bene Comune; Politiche del Mare, Beni Demaniali Marittimi e Fluviali Difesa del Suolo.