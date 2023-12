Lavori agli sgoccioli a villa Dante: ecco come ha cambiato volto VIDEO e FOTO - Tempostretto

Panchine e giochi nuovi. Rinnovata anche l'arena con sedili gialli e rossi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ la più grande villa di Messina e nell’ultimo anno è stata del tutto rinnovata. Prima gli impianti sportivi e il centro anziani e fra poco saranno completati anche gli ultimi interventi. Si sta ancora lavorando all’interno dell’arena, dove sono stati sostituiti i vecchi seggiolini verdi con quelli nuovi gialli e rossi. Sono state in parte posizionate delle nuove panchine verdi. Sono stati sostituiti tutti i giochi: l’area per bambini adesso è più ampia, con più attrazioni e un’intera zona sarà dedicata ai giochini inclusivi.

Ha già preso forma la nuova struttura in legno e vetro, in cui Messina social city potrà organizzare eventi per bambini al chiuso e al riparo da eventuale maltempo. Insomma il grande polmone verde è stato rinnovato da cima a fondo e riaprirà al pubblico nel 2024. Qui la gallery fotografica 👇🏻