Messina. 25 novembre, il flashmob del Maurolico e la marcia contro la violenza sulle donne VIDEO

"Scegli il rispetto, semina futuro": la maglietta contro la violenza disegnata da una studentessa

Un flashmob, una marcia per dire no alla violenza sulle donne. Nella giornata del 25 novembre 500 studenti di Messina hanno marciato insieme alle associazioni e all’Amministrazione comunale.

Uomini, donne, ragazzi e bambini uniti. Tutti hanno indossato una maglietta contro la violenza di genere. L’ha disegnata la studentessa della 5F del liceo Maurolico, Valeria Parialò. “Insieme ai compagni, ai professori e alla preside Giovanna De Francesco abbiamo pensato di lasciare un segno, qualcosa che rimanesse anche dopo questa giornata”, ha raccontato la giovane studentessa. “Scegli il rispetto, semina il futuro”, è la frase abbinata al disegno che rappresenta un fiore di colore rosso.

Dopo il flashmob degli studenti del Maurolico, il corteo, partito da piazza Cairoli, ha raggiunto piazza Unione Europea dove sono intervenuti la prefetta Cosima Di Stani e il sindaco di Messina, Federico Basile.