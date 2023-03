Messina. 25 nuovi autobus dell'Atm, "comodi ed ecologici" VIDEO - Tempostretto

Tutti i modelli si distinguono per il basso impatto ambientale, con motorizzazioni ibride: la presentazione a Piazza Duomo

MESSINA – 25 bus a Piazza Duomo. Nelle intenzioni dei rappresentanti delle istituzioni, con tanto di presentazione in grande stile, nel segno della mobilità, con nuovi mezzi più “ecologici” e confortevoli. Sono stati presentati oggi i 25 nuovi autobus che sono entrati a far parte della flotta di Atm. Alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, delle autorità istituzionali e dei vertici aziendali, i mezzi sono stati schierati per mostrarli alla cittadinanza e alla stampa. Si tratta di diciassette veicoli ibridi da 12 metri, quattro bus snodati da 18 metri, tre bus da 10 metri e un bus da 8 metri, di ultima generazione. Tutti i modelli si distinguono per il basso impatto ambientale, con motorizzazioni ibride e Euro 6 che garantiscono emissioni ridotte.

Fa sapere l’azienda: “Particolarmente innovativo è il sistema di raffreddamento e riscaldamento dei mezzi che permette un ricambio completo dell’aria all’interno dei bus in pochi minuti, garantendo una purificazione costante dell’ambiente. La flotta è dotata anche di monitor di bordo, bigliettazione elettronica, ed efficienti e innovativi sistemi di monitoraggio del traffico. La sicurezza per i passeggeri è garantita anche dalla presenza della video sorveglianza che si dimostra un utile deterrente. Oltre a questo si è migliorato il confort offerto con spazi più ampi, design studiato per aumentare la solidità dei mancorrenti e insonorizzazione del vano motore per ridurre la percezione dei rumori. Particolare attenzione è stata data ai conducenti con la cabina separata dal comparto passeggeri e nuovi sistemi di resistenza dell’abitacolo in caso di urti frontali. I mezzi sono inoltre dotati di defibrillatore, come tutta la flotta di Atm, unica azienda in Italia a garantire un’area cardioprotetta grande quanto la città con centinaia di apparecchi in movimento e installati nei principali capilinea”.

Cda Atm, sindaco, vicesindaco, Lombardo e comandante Blasco

“Presto altri otto veicoli elettrici, con 150 veicoli aziendali”

“I 25 nuovi bus fanno parte di una fornitura più ampia di 34 mezzi, a cui si aggiungeranno anche altri 8 veicoli elettrici, che nel corso dei prossimi mesi permetteranno il raggiungimento del traguardo di oltre 150 veicoli nella flotta aziendale – ha affermato il presidente di Atm Giuseppe Campagna – Questo, unitamente all’impegno e alla disponibilità del nostro personale, ci consentirà di offrire un servizio sempre migliore alla cittadinanza, dismettendo i veicoli più datati e implementando il numero e la portabilità delle tratte. È una fonte di orgoglio sapere che già ad oggi siamo tra le aziende con il più basso numero di corse perse o annullate e un indice di puntualità altissimo e grazie ai miglioramenti del parco mezzi puntiamo ad un’offerta di alto spessore”.

Per il sindaco Basile, “Messina sta vivendo un grande fermento e una grande riorganizzazione della mobilità e, grazie a una visione d’insieme che mette al centro il cittadino, potremo migliorare la vivibilità e favorire gli spostamenti”. Da parte sua così il vicesindaco Salvatore Mondello e assessore competente: “Il lavoro svolto da Atm in questi anni e la stretta collaborazione con l’amministrazione comunale hanno reso possibile una rinascita del servizio di trasporto pubblico locale e questi nuovi autobus sono un ulteriore tassello della completa rivoluzione della mobilità messinese”.

