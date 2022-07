Messina. Amam: "In un anno aumentate da 15 a 35 (su 77) le zone con acqua h24" VIDEO - Tempostretto

Loredana Bonasera, presidente dell'azienda: "Obiettivo è migliorare in tutte le zone". L'appello a evitare gli sprechi: "L'acqua è il bene più prezioso"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Mentre il nord Italia è tenuto sotto scacco dal caos generato dalla siccità, la Sicilia e le Regioni del sud sembrano vivere un’estate più tranquilla. Seppur presenti, anche a Messina le criticità relative all’erogazione d’acqua sembrano essere state meno rispetto al passato. L’analisi arriva dalla stessa Amam, con la presidente Loredana Bonasera che analizza i dati sull’erogazione in questa calda estate in riva allo Stretto.

Bonasera: “A giugno 2021 solo 15 zone con acqua h24. Oggi 35”

“A Messina la situazione è positiva rispetto al nord – spiega -, dove si registrano situazione diverse a causa delle poche precipitazioni. In Sicilia e anche qui la situazione è diversa. Dai dati che derivano dalla nostra telemetria, a giugno 2021 avevamo 15 zone con acqua h24 su 77, oggi a giugno 2022 ne abbiamo registrate 35”. Il numero di zone è inferiore al report dello scorso settembre, perché alcune aree sono state accorpate. Precedentemente erano 93. A dicembre erano già 77 (qui i dati).

L’obiettivo di Amam

“Ma ci sono zone della città che ad oggi non godono di acqua per tutta la giornata – continua Loredana Bonasera -. I disagi per i cittadini delle periferie nord e sud sono soprattutto di pomeriggio, quando l’acqua scorre poco se non si ferma del tutto: “Stiamo lavorando molto, soprattutto sulle perdite. Questo è un argomento centrale, ma stiamo lavorando anche sulla manutenzione. L’obiettivo ovviamente è portare tutte le zone di Messina a poter avere acqua h24. A poco a poco lo stiamo facendo, con grande difficoltà. Anche noi abbiamo tante segnalazioni, cerchiamo sempre di essere vicini ai cittadini e limitare i disagi il più possibile”.

L’erogazione interrotta: “Necessario quando interveniamo sulle condotte”

“Abbiamo fatto tanti comunicati – conclude Loredana Bonasera – in cui abbiamo spiegato che ci sarebbe stata l’interruzione dell’erogazione. Ma questo è necessario per migliorare il servizio, perché si va a intervenire su alcuni tratti di condotta e purtroppo dobbiamo bloccare l’erogazione. Tutto però è finalizzato a sistemare alcune criticità e migliorare il servizio”.

L’appello anti-spreco: “L’acqua è un bene prezioso”

E poi gli sprechi. Bonasera lancia un appello: “Noi abbiamo lanciato da tempo le campagne per l’utilizzo consapevole dell’acqua, soprattutto con le scuole, perché i bambini sono fondamentali e diventano promotori di questa salvaguardia in famiglia. L’acqua è un bene prezioso, anzi il più prezioso che abbiamo. Oggi ce l’abbiamo ma non sappiamo in futuro cosa ci aspetta. Invito tutti i cittadini a evitare gli sprechi”.