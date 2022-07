Messina. Anche a Santa Margherita docce in spiaggia rotte e chiuse: l'Amam le riparerà VIDEO - Tempostretto

Niente acqua dalle colonnine, alcune vandalizzate e altre semplicemente non funzionanti. I cittadini segnalano il problema, l'azienda sta già provvedendo

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Se a Capo Peloro le docce non funzionano (qui il servizio di Silvia De Domenico della scorsa settimana) e sono scattate nei giorni scorsi riparazioni e segnalazioni, a Santa Margherita la situazione non è diversa. Decine di bagnanti hanno segnalato tanto a Tempostretto quanto all’Amam che dalle colonne preposte non esce più acqua. Alcune hanno anche subito atti di vandalismo, tanto da risultare con manopole agganciate per miracolo o tubi divelti. I cittadini che si recano in spiaggia, avvicinandosi alla battigia, provano ogni giorno ad aprirle, sperando di veder sgorgare l’acqua, ma restando invece delusi.

L’Amam sistemerà le docce in spiaggia

Un problema non indifferente, che richiama il tema dell’inciviltà e di quanto facilmente ciò che viene costruito viene, poi, distrutto. Polemica e aspetto “educativo” a parte, dall’Amam ci hanno prontamente risposto che nei prossimi giorni cominceranno i lavori per adeguare nuovamente il servizio. In attesa dei materiali, le docce resteranno chiuse per evitare lo spreco di acqua, che fuoriuscirebbe senza controllo. Le docce torneranno in funzione, quindi, ma quanto dureranno?

